Reichartshausen. (kel) Das Interesse an einem Glasfasernetz in Reichartshausen ist bislang verhalten. Drei Wochen nach dem Start der bis Ende November laufenden Vorvermarktung liegen der Breitbandversorgung GmbH (BBV) etwa ein Viertel der erhofften 380 Verträge vor. Der schleichende Rücklauf ist Anlass für einen flammenden Appell von Bürgermeister Otto Eckert: "Nur wenn es gelingt, mit einem Glasfaserausbau den Gleichschritt mit den Städten und Ballungsräumen zu halten, kann unser ländlicher Raum seine wirtschaftlichen Chancen und seine Attraktivität wahren", erklärte Eckert.

Nachdem in den meisten Umlandgemeinden der Glasfaseranschluss absehbar sei, "sollten wir in Reichartshausen alles daran setzen, dass Glasfaser auch bei uns in jedes Haus kommt". Es sei erstrebenswert, dass die Gemeinde "mit der besten Technologie, die es derzeit am Markt gibt", zukunftsorientiert aufgestellt sei. Eckert würdigte die Bereitschaft der BBV, in der 2100-Seelen-Gemeinde ein Glasfasernetz flächendeckend zu verlegen und zu betreiben. Auch wenn das Dorf momentan mit der Vectoring-Technik noch ausreichend versorgt sei, sei schnelles Internet auf Dauer nur über Glasfaser zu gewährleisten, meinte der Rathauschef.

Reichartshausen ist nach Meckesheim, Eschelbronn, Neidenstein, Daisbach, Epfenbach, Helmstadt-Bargen und Neckarbischofsheim die letzte Kommune im "Cluster Sinsheim", für die Breitbandanschlüsse bis ins Haus vorgesehen sind. Lediglich in Waibstadt scheiterte die Vorvermarktung aufgrund eines zu geringen Zuspruchs. Dort wird noch nach Alternativlösungen gesucht. In Neckarbischofsheim läuft aktuell die Vorvermarktung noch bis zum morgigen Samstag, obwohl die Vertragsquote erfüllt ist. In den letzten Tagen seien noch viele Anträge eingegangen, berichtete BBV-Sprecher Thomas Fuchs.