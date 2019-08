Von Christiane Barth

Reichartshausen. Die Friedhöfe der Zukunft sind Parkanlagen: Dies sagte ein Sachverständiger im Gemeinderat, der den Friedhof in Reichartshausen einer kompletten Neukonzeption unterzogen hatte. Warum? Weil sich die Bestattungskultur längst geändert hat und die gesamte Anlage in den nächsten beiden Jahren diesem Trend angepasst werden soll. So sollen künftig auch im Friedhof in der Wannestraße Urnenbestattungen möglich sein, wenngleich sich die Gemeinde mit ihrem "Ruhehain unter den Eichen" bereits vor mehr als zehn Jahren auf den Wandel in der Bestattungskultur eingelassen hat.

Joachim Ebinger, Diplom-Ingenieur der Landespflege aus Trossingen, hatte ein Konzept erarbeitet, um das Friedhofsareal bei der evangelischen Kirche zukunftsfähig zu machen. Nicht zuletzt sind auch klimaresistente Bäume geplant, denen die steigenden Temperaturen aufgrund des Klimawandels nichts anhaben können, darunter beispielsweise Silberlinde, Stadtlinde, Gelbe Trauerweide, Zierapfel und Herbst-Flammen-Ahorn. Auch Sträucher wie Forsythien und Winterharter Schneeball sind geplant. Der erste Bauabschnitt dieser Umgestaltungsmaßnahme, die die Gemeinde schon lange im Visier hat, soll noch dieses Jahr über die Bühne gehen.

Die Gemeinde konzentriert sich nun zunächst auf drei Bereiche: die Errichtung von neuen Wasserstellen, das Anlegen von naturnahen Urnengrabfeldern sowie die Neupflanzung von Bäumen. Die bereits vorhandene Winterlinde soll als Mittelpunkt für 32 Urnen dienen, eine weitere Winterlinde zu diesem Zweck soll gepflanzt werden. Die Wasserstellen sollen umgewandelt werden in schlichte Stelen, eine Vorrichtung für die Gießkannen soll ebenfalls angebracht werden.

Angedacht ist außerdem, einen befestigten Platz vor der Kirche zu errichten, der für Gottesdienste im Freien oder Trauerfeiern geeignet ist. Doch dies will die Gemeinde nicht sofort in Angriff nehmen. Zunächst will man die Sanierung der evangelischen Kirche - eine Maßnahme, die die Kirchengemeinde stemmt - abwarten.

Ernst Rimmler bemängelte jedoch, der Kirchplatz sei zu klein konzipiert worden. "Er soll ja die Bezeichnung Platz auch verdienen." Er befürwortete die parkähnliche Gestaltung der Anlage, die künftige Auflockerung mit Bäumen und Sträuchern, mahnte jedoch auch eine bessere Abschirmung von der Straße her an, die Trauernden ausreichend Raum und Privatsphäre einräumt. Ludwig Schilling wünschte sich außerdem eine bessere Beschattung der Bänke: "Ein Grab braucht schließlich keinen Schatten."

Bürgermeister Gunter Jungmann plädierte für ein Vorgehen Schritt für Schritt und zur Marschrichtung: "Erst mal sehen, wie die Urnenbestattungen angenommen werden." Der Platzgestaltung vor der Kirche wolle er zudem in einer gesonderten Beratung ausreichend Raum geben. Dem Hinweis Rimmlers, in Kirchnähe keine weiteren Bestattungen sowie Neupflanzungen mehr vorzunehmen und somit "langfristig zu denken", gab er Rückendeckung. Jungmann rief dazu auf, "sich der zukünftigen Entwicklung nicht zu verschließen". Mit der Platzgestaltung wolle er sich bis zum Abschluss der Kirchensanierung Zeit lassen.

Dass sich Friedhöfe immer mehr zu Parkanlagen entwickeln, dass Feuerbestattungen die Zukunft sind und in Städten bereits 80 Prozent einnehmen, der ländliche Raum diesem Trend nur ein wenig hinterherhinke, all dies gab der Friedhofsplaner schließlich auch zu bedenken.