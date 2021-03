Ob das Freibad regulär am 1. Mai starten kann, bestimmen die Corona-Regeln. An der Preisschraube hat der Gemeinderat schon mal gedreht. Foto: Barth

Reichartshausen. (cba) Schwimmen wird teurer. Nach elf Jahren gleichbleibender Tarife hat der Gemeinderat nun eine Anpassung der Eintrittsgelder beschlossen. Doch die Preisschraube wird nur moderat angezogen.

Wann die Saison startet? Dies vermochte auch Bürgermeister Gunter Jungmann nicht zu sagen, doch wagte er einen hoffnungsvollen Blick auf den in "normalen" Jahren regulären Öffnungstermin: "Die Freibadsaison geht hoffentlich am 1. Mai los." Der Verwaltungschef sagte, er gehe davon aus, dass es auch in diesem Jahr aufgrund der Pandemie Einschränkungen im Badebetrieb geben werde und dass das virtuelle Reservierungssystem für den Ticketverkauf wohl aufrechterhalten werden müsse: "Das war sinnvoll und hat gut funktioniert." Dennoch sei auch zu berücksichtigen, dass das Online-Portal zusätzliche Kosten verursacht und das Freibad ohnehin ein Zuschussgeschäft ist. Zuletzt waren die Preise im Jahr 2010 angepasst worden.

Der Preis einer Einzelkarte für Erwachsene bleibt unverändert bei vier Euro. Die Ticketkosten für Schüler, Auszubildende, Studenten und Schwerbehinderte bleiben ebenfalls auf dem Niveau des Vorjahres bei 2,50 Euro. Auch der Preis einer Karte für Kinder bleibt gleich, nämlich bei zwei Euro. Senioren müssen künftig einen Euro mehr berappen: Statt 2,50 Euro sind es nun 3,50 Euro. Die Rentner sind somit aus der Kategorie der Ermäßigten ausgekoppelt worden. Der Abend- und Frühschwimmertarif liegt künftig bei 2,50 Euro und wurde damit sogar um 50 Cent gesenkt. Kinder zahlen frühmorgens und spätabends nur 1,50 Euro. Die Kosten für die Zehnerkarte steigen von 30 auf 35 Euro, für Ermäßigte beträgt die Steigerung nur zwei Euro: von 20 auf 22 Euro. Senioren zahlen künftig 30 Euro für die Zehnerkarte, für Kinder steigt sie von 15 auf 16 Euro.

Die Jahreskarte für Erwachsene wird um zehn Euro teurer und kostet ab 2021 nun 60 Euro. Senioren zahlen für die Jahreskarte 50 Euro. Ermäßigte müssen für die Jahreskarte 40 statt bislang 32 Euro zahlen. Für Kinder bleibt der Preis gleich und liegt weiterhin bei 25 Euro. Die Tarife für Familienkarten (100 Euro für zwei Elternteile mit Kindern; 65 Euro für ein Elternteil mit Kindern), Schulklassen, Zeltplatzbesucher und alle sonstigen Gebühren, wie etwa für die Schlüsselkaution, bleiben unverändert.

"Wir sind ein familienfreundliches Freibad, und daran wollen wir auch nichts ändern", sagte der Bürgermeister abschließend. In der Gebührengestaltung sei man im Rahmen geblieben und habe das Preisniveau der umliegenden Freibäder nicht überschritten. Bei all den Unwägbarkeiten, denen eine Freibadsaison ausgesetzt ist, allen voran der Pandemie und dem Wetter, sei die Erhöhung nicht viel mehr als ein "Tropfen auf den heißen Stein", um die Einnahmensituation zu verbessern.