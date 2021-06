Reichartshausen. (zg) Auch in der Centgemeinde kann eine zweite Impfaktion angeboten werden. Zwei mobile Impfteams werden wieder im Centrum die Corona-Schutzimpfungen vornehmen, dieses Mal am Freitag, 2. Juli. Es stehen dann 150 Impfdosen von "Moderna" zur Verfügung. Die Zweitimpfung erfolgt dann am Freitag, 13. August.

Die Impfaktion richtet sich an alle Reichartshäuser Bürger ab 18 Jahren, die bisher keinen Zugang zu einem Impfangebot hatten und die aufgrund besonderer Situationen zum Beispiel durch die berufliche Tätigkeit oder die individuelle Wohnsituation einer erhöhten Ansteckungsgefahr ausgesetzt sind. Bürger anderer Gemeinden können nicht berücksichtigt werden.

Die Anmeldung ist nur per E-Mail an impfen@reichartshausen.de möglich. Die E-Mail muss folgende Angaben enthalten: Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Anschrift und die Telefonnummer für Rückfragen. Bei fehlenden Angaben kann kein Termin vergeben werden.

Nach der Bearbeitung wird eine Terminbestätigung per E-Mail verschickt.

Aufgrund der zu erwartenden hohen Nachfrage wird gebeten, von telefonischen Anfragen abzusehen. Die Gemeindeverwaltung bittet um Verständnis, dass eventuell nicht alle impfwillige Personen berücksichtigt werden können.