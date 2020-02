Reichartshausen. (cba) "Wir sind noch nicht am Ende", leitete Gemeinderat Ernst Rimmler den Übergang von "Ortskern I" zu "Ortskern II" ein. Was damit gemeint ist? Reichartshausen hat sich in den vergangenen zwölf Jahren städtebaulich neu erfunden, das Ortsbild hat sich gemausert, doch die Entwicklung geht weiter. "Wir sind immer in Bewegung", ergänzte Bürgermeister Gunter Jungmann.

Daran, dass die Gemeinde die innerörtliche Modernisierung mit der STEG Stadtentwicklung GmbH als Partner fortsetzen wird, bestand bereits bei der Oktobersitzung 2019 des Gemeinderates keinerlei Zweifel: "Ihr Konzept war uns immer schlüssig", unterstrich Emil Eckert. Dieses Jahr soll nun das Gemeindeentwicklungskonzept erstellt werden mit dem der "Blick von außen" in einen machbaren und zukunftsweisenden Entwurf überführt werden soll. Er dient als Grundlage für weitere Anträge und wird benötigt, um staatliche Gelder bei der Umsetzung zu erhalten.

Die Gebietskulisse umfasst ein Areal im Norden des Dorfes (Teile bei der Heldenhainstraße, Bergstraße, Feldstraße und Ringstraße) und grenzt an das vorherige Sanierungsgebiet an. Die Mission hat auch schon einen Namen: "Ortskern II".

Mit der Maßnahme "Ortskern I" sei ein "tolles Projekt" umgesetzt worden, sagte Bürgermeister Gunter Jungmann, und korrigierte zugleich: "Es waren viele Projekte, private wie kommunale." Diese hätten die Entwicklung der Gesamtgemeinde einen wesentlichen Schritt weitergebracht. Mehr als acht Millionen Euro wurden bislang investiert, die nicht zuletzt der Wirtschaftskraft der regional angesiedelten Handwerker Vorschub geleistet hätten. "Es hat sich immer herausgestellt, dass mindestens 50 Prozent der Investitionen, die getätigt wurden, beim Handwerk innerhalb eines Umfeldes von 20 Kilometern geblieben sind", veranschaulichte Siegfried Hellwig vom Finanzmanagement der STEG.

Ernst Rimmler unterstrich die Bedeutung, das Projekt fortzusetzen: "Eigentlich haben wir bis jetzt nur die Grundlagen geschaffen, den Zentralort attraktiv zu machen." Und der Fahrplan für die kommenden Jahre? "Wenn ich so durchs Dorf fahre, fallen mir viele Stellen auf, wo sich in naher Zukunft einiges bewegen wird", meinte Rimmler und betonte die kommunale Ausrichtung auf die innerörtliche Entwicklung.

Jungmann hob das Engagement der Projektleiterin Marion Bürkle hervor, die mit ihrem Kollegen Siegfried Hellwig die Metamorphose des Dorfes in Zahlen, Bildern und dem Ansatz für die Fortentwicklung abbildete. "Auch sie war immer in Bewegung, da ist Einsatz da und viel Freude bei der Arbeit, sagte Jungmann. Marion Bürkle unterdessen hob die Bedeutung des Gemeinderates als Entscheidungsgremium hervor.