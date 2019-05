Von Christiane Barth

Reichartshausen. Zwölf Bürgervertreter zählt das Gremium, vier Fraktionen sind vertreten. Wer sich um die Kreuzchen bewirbt, wenn am 26. Mai die Kommunalwahl ansteht? Ein Überblick:

Die Kandidaten der CDU möchten einen innerörtlichen Gemeindeentwicklungsplan festschreiben und Angebote für jedes Lebensalter schaffen. Foto: Barth

> Die CDU tritt mit elf Kandidaten an: Nadine Pojda (39, Verwaltungsfachangestellte) will unter anderem bedarfsgerechte Betreuungsangebote sichern und fördern; Ernst Martin Rimmler (66, Rentner) macht sich stark für ein Seniorenzentrum; Rüdiger Heiß (55, Technischer Oberlehrer); Thorsten Koder (48, Diplom-Verwaltungswirt) will "mit unseren vielfältigen Vereinen die Zukunft von Reichartsausen gestalten"; Andreas Dietl (48, Kriminalbeamter) betrachtet die Sicherheit als wichtigen Bestandteil der Lebensqualität; Sebastian Elbert (28, Mechatroniker) sieht sich als Sprachrohr der Jugend; Christian Müller (47, Verwaltungsfachwirt) will eine bürgernahe transparente Ortspolitik; Jürgen Odenwald (48, Kundendienstmonteur) will ein Reichartshausen für Jung und Alt; Andreas Beck (38, Technischer Betriebswirt) sucht die aktive Mitarbeit der jüngeren Generation; Matthias Schilling (55, Reha-Berater) setzt sich für die Inklusion behinderter Mitbürger ein, und Aaron Heiß (20, Student) hat die Bildung eines Jugendgemeinderates oder -forums im Fokus. Fraktionsvorsitzender Rüdiger Heiß hat sein Anliegen so formuliert: Festschreiben eines innerörtlichen Gemeindeentwicklungsplans, Förderung der kulturellen und kirchlichen Tätigkeiten sowie Schaffung und Erhalt von Angeboten für jedes Alter.

Die Kandidaten der derzeit größten Fraktion im Gemeinderat, der Freien Wählervereinigung, möchten die Gemeinde "Schritt für Schritt weiter voranbringen". Foto: Barth

> Die Freie Wählervereinigung, die derzeit größte Fraktion im Gemeinderat, stellt zwölf Kandidaten: Fraktionssprecher Emil Eckert (64, Straßenbaumeister); Ludwig Schilling (59, Elektromeister); Claudia Zimmermann (46, Lehrerin); Thomas Schilling (57, Land-wirtschaftsmeister); Bruno Dentz (59, Gemeindearbeiter); Eberhard Zimmermann (59, Diplomingenieur); Marcus Schilling (48, Landschaftsgärtner); Patrick Eckert (45, freischaffender Künstler); Hartmut Schnei-der (61, Abteilungsleiter); Marleen Sobolewski (29, Hauswirtschaftliche Betriebsleiterin); Yvonne Dietl (51, Kriminalkommissarin) und Daniel Gaugner (33, Fachinformatiker). Das Anliegen der Freien Wähler: "Den Konsens im Gemeinderat zu forcieren, um Reichartshausen Schritt für Schritt mit jedem Vorhaben weiter voranzubringen." Die Devise: "Unsere Arbeit und Politik sind frei von vordefinierten oder unverrückbaren Positionen. Wir gestalten und entscheiden seit Jahren themenbezogen und bürgernah."

Den vier Kandidaten der SPD "liegt viel an der zeitnahen Umsetzung des Neubaugebiets ,Bettelmannsklinge‘". Foto: Barth

> Die vierköpfige SPD-Liste wird angeführt von der 29-jährigen Bauingenieurin Wiebke Blatt: "Mir liegt viel an der zeitnahen Umsetzung des Neubaugebietes ‚Bettelmannsklinge‘. Reichartshausen für junge Familien attraktiv zu gestalten, sollte man nicht vernachlässigen." Zudem kandidieren Kevin Haag (22, Auszubildender für Verfahrensmechaniker Kunststoff und Kautschuktechnik). Er engagiert sich für "attraktive, sportliche und kulturelle Angebote sowie die Unterstützung der Vereine". Außerdem dabei: Juri Blatt (22, Vermessungstechniker), der sich dafür einsetzen will, dass die Sicherheit im Straßenverkehr nachhaltiger unterstützt wird. Manfred Hartlieb (65, Rentner) liegt daran, die Natur und die Umwelt bei allen Entwicklungsmaßnahmen nicht zu vernachlässigen.

Zehn Kandidaten schickt die FDP ins Rennen. Foto: Barth

> Die FDP schickt zehn Kandidaten ins Rennen. Die Liste wird von der 52-jährigen Einzelhandelskauffrau Regina Klein angeführt. Zudem treten an: Christopher Burkert (34, Vertriebsleiter); Vanessa Drechsler (22, Auszubildende Erzieherin); Frank Bauer (35, Polizeibeamter); Frank Braun (48, Rentner); Dieter Stitzelberger (47, Arbeiter); Florian Koch (24, Student); Marianne Ossinger (57, Hausfrau); Simon Groß (30, Bachelor of Arts Architektur) und Heike Zumbach (53, Friseurmeisterin). Die Kandidaten haben sich auf die Fahnen geschrieben, die Lebensqualität für alle Generationen in Reichartshausen zu bewahren und weiter auszubauen, sich für nachhaltigen Naturschutz, den Ausbau einer digitalen Infrastruktur und eine solide Haushaltspolitik einzusetzen. Weitere Ziele: Die Stärkung der Vereine, der Kirchen sowie des Ehrenamts. "Im nächsten Gemeinderat wollen wir mit mindestens zwei Plätzen vertreten sein", sagt Christopher Burkert.