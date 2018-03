Von Christiane Barth

Reichartshausen. "Das Zusammenwirken von Vision, Tatenkraft, Disziplin und Ausdauer ist die Erfolgsgeschichte zur Entwicklung der Gemeinde Reichartshausen", resümierte Gemeinderat Emil Eckert das Finanzpaket 2018, das Kämmerer Gunter Jungmann nun geschnürt hat. Auffallend bei der durchweg positiven Resonanz im Gremium war die Betonung des Naturfriedhofs "Ruhehain unter den Eichen".

Dazu meinte Emil Eckert: "Er ist seit neun Jahren unser Haushaltsretter." Knapp 1,9 Millionen Euro sind durch die naturnahen Bestattungen in dieser Zeit eingenommen worden. "Diese wurden wieder sinnvoll in unserer Dorf investiert", so Emil Eckert. Auch in diesem Jahr sind (wie 2017) 300.000 Euro Einnahmen an Bestattungsgebühren eingeplant.

Der letzte Haushaltsplan, den Bürgermeister Otto Eckert in seiner Amtszeit nun verabschiedete, war auch für ihn selbst eine runde Sache: "Die Gemeinde wird auch über meine Amtszeit hinaus gut wirtschaften können", versicherte der Gremiumsvorsitzende. Denn räumte er ein: "Ich hätte gerne ein Jahr ohne Kreditaufnahme gehabt." Doch mit der Sanierung der Heldenhainstraße und der "Unteren Bergstraße" steht ein Jahr mit großen Investitionen an. 730.000 Euro sind dafür veranschlagt.

Damit die Gemeinde auch im nächsten Jahr genug Reserven für Investitionen hat und die Haushaltskasse nicht geplündert wird, kalkulierte der Kämmerer mit einer Kreditermächtigung von 500.000 Euro. Diese komme jedoch nur zum Tragen, "wenn alle veranschlagten Maßnahmen umgesetzt werden", so Jungmann.

Bereits 2017 war für die Gemeinde mit einem Rekordüberschuss ein Erfolgsjahr: "Wegen rekordverdächtiger Steuereinnahmen werden wir mit einer Zuführungsrate von über einer Million Euro abschließen," so Jungmann. Das Geld aus der Rücklage wird für die Umgestaltung der Heldenhainstraße, die Sanierungs- und Umbaumaßnahmen im Kindergarten "Arche" sowie die Kanalsanierung benötigt. Außer von Zahlen war diese Haushaltssatzung auch vom Zwischenmenschlichen geprägt: "Wir haben das maßgeblich unserem Bürgermeister zu verdanken, der seit mehr als zwei Jahrzehnten Visionen und Weitblick vereint hat, um unsere Gemeinde so auszustatten, wie sie heute dasteht." Eckert gab das Lob zurück: "Einer alleine auf diesem Platz da vorne erreicht gar nichts."

Die Finanzlage habe sich in den letzten neun Jahren sehr stabilisiert, resümierte Otto Eckert und erinnerte an schlechtere Zeiten wie etwa 1998 oder 2008: "Wir haben auch miese Haushaltsjahre gehabt." Sein Fazit für den Haushaltsplan 2018: "Grundsolide und defensiv kalkuliert."