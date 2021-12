Reichartshausen. (cba) Ist der neue Kreisel in seinem noch nicht ganz fertigen Zustand für die Autofahrer übersichtlich genug? Oder ist die Straßenführung zu verwirrend? Bürgervertreter Ludwig Schilling regte im Gemeinderat an, durch eine zusätzliche Beschilderung die Autofahrer auf die Verkehrssituation am Ortseingang aus Epfenbacher Richtung vorzubereiten. Denn für die Autofahrer könnte es – vor allem bei Dunkelheit – möglicherweise noch nicht ersichtlich sein, dass dort jetzt ein Kreisel ist. Schilling sprach sich dafür aus, mit einem zusätzlichen Schild darauf hinzuweisen, dass die vorgeschriebene Fahrtrichtung nach rechts weise. Damit solle verhindert werden, dass Fahrzeuge am Kreisel nach links ins Wohngebiet abbiegen könnten – wie es vor dem Kreiselbau ja möglich war. Bürgermeister Gunter Jungmann wies darauf hin, dass im Zuge der Baugebietsabnahme ein "Beschilderungsgespräch" mit dem Straßenbauamt stattgefunden habe, der Kreisel jedoch bislang noch nicht von der Verkehrsbehörde abgenommen worden sei. Emil Eckert gab zu bedenken, dass die in den Ort fahrenden Fahrzeuge teils viel zu schnell seien. Die Geschwindigkeit wird dort von 70 auf 50 und dann auf 30 Stundenkilometer gedrosselt. Manfred Hartlieb plädierte zudem dafür, die Schräge des Kreisels mit reflektierender Farbe zu markieren, um ihn besser sichtbar zu machen. Gunter Jungmann bestätigte, dass dies bereits geplant sei.