Von Christiane Barth

Reichartshausen. Es kommt wohl eher selten vor, dass eine Kirche beschlagnahmt wird. Dies ist jetzt aber in Reichartshausen geschehen. Die Polizei hat den Eingang der Kirche versiegelt. Dabei sollte das Gotteshaus der evangelischen Gemeinde in diesem Jahr ein Ort zum Feiern sein, denn sein Jubiläum steht an: Der 250 Jahre alte Bau sollte nicht nur rausgeputzt, sondern aufwendig instandgesetzt werden. Die Sanierung war vor Jahren vorbereitet worden. Viele Bürger hatten Geld gespendet, um die Renovierung "ihrer" Kirche mitzufinanzieren. Doch der Schwelbrand kam dazwischen: Das Jubiläum wurde verschoben. Und der Brand im Technikraum, der auch den gesamten Innenraum verrußt hat, gibt weitere Rätsel auf.

Dass der Schmorbrand in der Kirche am Sonntag, 30. Januar, entdeckt worden war, lag am Telekommunikationsnetz. Das war in Reichartshausen ausgefallen. Auf dem Dach der Kirche steht ein Sendemast, und der Mobilfunkbetreiber fragte sich, warum dieser nicht mehr sendete. Als Pfarrerin Susanne Zollinger gegen Sonntagmittag in der Kirche nachschaute, bemerkte sie Rauch im Gotteshaus. Die Feuerwehren aus Reichartshausen und Aglasterhausen rückten mit 30 Mann in Atemschutzmasken an.

Jetzt sei die Kirchengemeinde, zusammen mit dem Architekten und den Fachplanern, dabei, die Schäden zu sichten, teilt Zollinger mit: "Es wird gerade geprüft, wie stark die Lüftungsanlage und die Lüftungskanäle, die Haustechnik, die Orgel und die Kanzel betroffen sind." Ob der Ruß gesundheitsschädlich ist, müsse ebenfalls noch geprüft werden. Die Versicherung sei eingeschaltet.

Die Eingangstüre der Kirche wurde von der Polizei versiegelt. Foto: Christiane Barth

Dass der Schaden jetzt passierte, nach langwierigen Sanierungs-Vorbereitungen und nach Jahren mühsamen Geldauftreibens, ist für die Gemeinde besonders bitter. Bereits im Jahr 2015 waren Aktionen gestartet worden, deren Einnahmen in der "Kirchensau" landeten und die umfangreiche Sanierungen finanzieren sollten. Konkrete Renovierungsarbeiten plante die Gemeinde dann im Jahr 2017.

Nun waren die Rohbauarbeiten fast abgeschlossen. Die Kirche ist innen eingerüstet, denn der Maler wollte in Kürze mit dem Anstrich beginnen. Auch der Bodenbelag war bereits fertig. Ob der Brand Schaden am neuen, glücklicherweise abgedeckten Boden angerichtet hat, muss noch geprüft werden, berichtet die Pfarrerin. Denn zunächst müssten der gesamte Innenraum mitsamt Decke sowie der Keller fachgerecht gereinigt werden.

Die Brandursache ist weiterhin völlig unklar. Das Mobilfunknetz funktioniert jedoch wieder. Denn am vergangenen Mittwoch wurde der Kirchturm wieder mit Strom versorgt. Ein ortsansässiger Elektriker verlegte eine Leitung von der Aussegnungshalle zum Kirchturm, sodass die Turmuhr, die stehen geblieben war, die Glocken sowie die Funkantennen von Vodafone und Telekom wieder funktionieren.

Die Kirchengemeinde kommt während der Zeit der Kirchenrenovierung im Gotteshaus der katholischen Gemeinde sowie im Centsaal unter dem Dach des Rathauses unter. Dies wird nun wohl noch deutlich länger als geplant so fortgeführt werden müssen. Ende Juni sollte die Einweihung des frisch sanierten Gotteshauses gefeiert werden. Daraus wird nun nichts. "Alle Termine im Blick auf das 250. Jubiläum sind nun auf unbestimmte Zeit verschoben", bedauert die Pfarrerin.