Reichartshausen. (cba) Die Täter, die im vergangenen Jahr die Glaskunstscheibe an der Bushaltestelle am Rathaus zerstört haben, sind gefasst und müssen für den Schaden nun aufkommen. Dies wurde in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats thematisiert. Jetzt wird nicht nur repariert, sondern ein völlig neues Design und Konzept umgesetzt. Das Wartehäuschen könnte bald mit dem Logo Reichartshausens aufgewertet und vor künftigen Sachbeschädigungen gut geschützt werden. Denn eine Reparatur ist nicht möglich, die gesamte Rückwand der Bushaltestelle muss erneuert werden.

Der Reichartshäuser Mediendesigner Patrick Eckert wurde mit der Neugestaltung beauftragt und stellte dem Gemeinderat nun seinen Entwurf vor. Er möchte Polycarbonatplatten – ein Material, das unverwüstlich sei – montieren. "Es braucht schon rohe Gewalt, um die Platten zu zerbrechen. Niemand kann etwas so Schweres mit sich führen, das man benötigt, um eine solche Platte zu zerstören", meinte Eckert. "Ich kann zwar nichts garantieren, aber die Erfahrung in den Großstädten zeigt: Polycarbonatplatten sind eigentlich unverwüstlich." Auch Kratzer seien kaum sichtbar. Ebenso seien die Scheiben mit einem Hammer nicht zu beschädigen. "Sie wabern dann kurz, aber sie gehen nicht kaputt."

Sein Konzept ging von zwei Platten aus, um die Kosten - falls es dennoch erneut zu Vandalismus kommen sollte - gering zu halten. Mit biologisch abbaubaren Reinigungsmitteln sei die Oberfläche bequem instand zu setzen. Bedruckt werden sollen die Platten an der Rückwand. "Damit haben wir hier den größtmöglichen Schutz vor Vandalismus", unterstrich Eckert und argumentierte zudem mit der Optik: "Das sieht glatt und sauber aus." Die Gestaltung wirke als willkommener Blickfang: "Dieser Entwurf würde den Ortskern wesentlich beruhigen", lautete die Ansicht des Designers, der das "unstrukturierte und ziemlich wilde" Aussehen in eine homogene Gestaltung wandeln möchte. Insgesamt kostet die Maßnahme 6440 Euro.

"Der Entwurf ist eine Bereicherung für den Ortsmittelpunkt", unterstrich Bürgermeister Gunter Jungmann. Die Holzbauteile oberhalb der Platten sollten außerdem nach Wunsch des Gemeinderates entfernt werden. Diese waren vor Jahren von Pfarrer Matthias Sehmsdorf als Sichtschutz angebracht worden, denn an den rückwärtigen Teil der Haltestelle grenzt das Pfarrhaus. Ernst Rimmler (CDU) sprach sich außerdem für eine zusätzliche Schichtplatte aus, um das Material zu schützen und die Kosten bei Vandalismus gering zu halten. Rimmler war der Ansicht: "Die Platten sind schnell verkratzt." Auch Kevin Haag (SPD) votierte für eine zusätzliche Schutzschicht.

"Das ist technisch kein Problem", sagte Eckert, der um eine Überarbeitung seines Angebots gebeten wurde. Schließlich solle nach einer neuen Lösung für das in die Bushaltestelle integrierte Mosaik gesucht werden, das die Bushaltestelle nun viele Jahre zierte. Eine Mischung aus Mosaik und Logo favorisierte der Designer jedoch nicht und meinte: "Alles hat seine Zeit."