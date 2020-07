Reichartshausen. (cba) Wenn Jugendliche mit dem Fahrrad Sprünge oder rasante Manöver auf den öffentlichen Straßen vollführen, ist dies mitunter gefährlich. Ein Bikepark, in dem sie ihre Abenteuerlust in einem eigens ausgewiesenen Gelände ohne öffentlichen Verkehr ausleben können, wäre wohl nicht nur gut für Spaß und Action, sondern auch für die Sicherheit der Jungen und Mädchen. Der Wunsch der Jugendlichen nach einem solchen Terrain soll noch in diesem Jahr realisiert werden. Dies hofft Bürgermeister Gunter Jungmann, der damit auch sein Wahlversprechen einlösen will.

Angestoßen wurde das Thema von Pfarrerin Susanne Zollinger in der Bürgerfragestunde der jüngsten Gemeinderatsitzung. Denn sie sorgt sich um die Kinder, die im Bereich der Rathausstraße ihre Fahrkünste erproben. Dies sei kritisch, denn es handelt sich um einen Bereich mit Kreuzung, Bushaltestelle und viel Verkehr.

Zollinger berichtete, sie habe die Jugendlichen mehrmals bei ihren halsbrecherischen Aktionen beobachtet, wenn diese mit ihrem Fahrrad die Treppen regelrecht herunterstürzen. Angesprochen habe sie die jungen Leute, die geantwortet hätten: "Es gibt ja sonst nichts." Sie sei dankbar, "dass die Kinder nicht nur noch daheim am Computer sitzen". Doch sie wünscht sich, dass sie an einem sichereren Ort ihren Bewegungsdrang ausleben. Denn; "An dieser Ecke ist es furchtbar gefährlich, gerade neulich wäre einer fast unter die Räder gekommen."

Jungmann verwies auf den geplanten Bikepark, der hinter dem Sommerparkplatz des Freibades gebaut werden soll und eigentlich schon früher hätte realisiert werden sollen. Corona-bedingt habe das Projekt jedoch verschoben werden müssen. Es soll aber noch in diesem Jahr umgesetzt werden.

Gemeinderat Emil Eckert merkte an, dass durch das Neubaugebiet, das die Gemeinde jetzt in Angriff nehmen will – der Spatenstich findet am Mittwoch, 29. Juli, um 17.30 Uhr statt – genug Baumaterial für den Bikepark anfalle. Zudem verdeutlichte der Bauunternehmer, dass man das Gelände anschließend nach Belieben ständig neu modellieren könne. Man wolle in dieser Sache gerne auf die Wünsche der Jugendlichen eingehen.

Der Bürgermeister versprach, einen Termin anzuvisieren, um mit dem Gemeinderat vor Ort das Gelände für den Bikepark abzustecken. Thorsten Koder regte außerdem an, über die sozialen Netzwerke einen Ideenwettbewerb auszurufen und die Jugendlichen damit um Vorschläge für die Gestaltung des Bikeparks zu bitten.