Von Christiane Barth

Reichartshausen. "Ich hoffe nicht", meinte Bürgermeister Gunter Jungmann auf die Frage, ob die Gemeinde denn künftig – unter dem Druck der Pandemie – Gemeinderatssitzungen per Video-Konferenz werde stattfinden lassen. Die Voraussetzungen dafür, dass dies auch möglich ist, hat der Gemeinderat aber jetzt schon mal geschaffen. Denn damit sich das Gremium auch per "Zoom", "Go to Meeting" oder anderen Anbietern für virtuelle Besprechungen kurzschließen kann, war zunächst eine Satzungsänderung erforderlich.

Eine Gemeinderatssitzung als Präsenz-Veranstaltung ist derzeit zwar nur unter strengen Hygienevoraussetzungen erlaubt. Dennoch wird sie in dieser Form immer noch der Video-Schalte vorgezogen, bei der die Bürgervertreter ihre Beschlüsse vom heimischen Schreibtisch oder von der Wohnzimmercouch aus fassen können. Auch eine Hybrid-Form, mit der die Kommunalpolitik neue Wege geht – eine Mischung aus Präsenzveranstaltung und Videokonferenz – ist denkbar.

Das Corona-Virus lässt auch Gemeinden ins Virtuelle ausweichen. Der Landtag hat schon mal die Erlaubnis dazu gegeben. Das Ausweichen vom Sitzungssaal der Rathäuser in Turn- und Festhallen ist inzwischen üblich. Masken, große Abstände zwischen den Bürgervertretern und Desinfektionsspender am Eingang sind ohnehin Standard.

Um es den kommunalen Gremien aber nun zu ermöglichen, ihre Sitzungen ohne persönliche Anwesenheit in einem Sitzungsraum abzuhalten, hat der Landesgesetzgeber bereits im Mai 2020 der Gemeindeordnung einen Paragrafen hinzugefügt. Um diese Vorgaben ergänzten die Bürgervertreter in Reichartshausen nun per Beschluss, der wohlgemerkt in einer Präsenzveranstaltung gefasst wurde, ihre Hauptsatzung und schlossen sich damit einem Formulierungsvorschlag des Gemeindetages an.

"Es wird vorgeschlagen, diesem zuzustimmen, damit der Gemeinderat beim Vorliegen von schwerwiegenden Gründen Sitzungen in Form einer Videokonferenz durchführen kann und somit handlungsfähig bleibt", riet Bürgermeister Jungmann den Bürgervertretern, die sich diesem Vorschlag, den Paragrafen 37a der Gemeindeordnung auch in Reichartshausen zu integrieren, diskussionslos anschlossen. Gleichwohl sind es jene "schwerwiegenden Gründe", die fürs Ausweichen ins Virtuelle vorliegen müssen. Und dazu zählt, das hat der Gemeindetag so entschieden, eben auch eine Pandemie. Auch eine Naturkatastrophe wäre solch ein Grund. Liegen diese schwerwiegenden Gründe nicht vor, dürfen per Video-Konferenz nur einfache Beschlüsse ohne weitreichende Folgen für die Bürger gefasst werden.

Eine Frage kam von Ernst Rimmler: "Sind wir im Rathaus auch in der Lage, dies technisch so umzusetzen?" Zwar sei es "heutzutage Standard, dass Sitzungen auch übers Internet laufen", meinte Rimmler, dennoch solle man unbedingt einen Probelauf starten, um im Falle des Falles für das neue Format auch gut gerüstet zu sein. "Wir müssen in der Lage sein, auch mal kurzfristig auf Gemeinderatssitzungen per Zoom abzubiegen": Rimmler plädierte dafür, bereits jetzt zu "proben" und nicht "erst zu warten, bis es so weit ist." Der Bürgermeister versicherte, die IT-Abteilung des Rathauses sei bereits über das Vorhaben informiert worden. Thorsten Koder gab zu bedenken, dass bei öffentlichen Sitzungen auch die Möglichkeit geschaffen werden müsse, dass sich Zuhörer dazuschalten können. "Die Öffentlichkeit muss hergestellt sein", bestätigter auch der Bürgermeister. Dies könne etwa durch die Übertragung der Sitzung ins Centrum gewährleistet werden.

Bürgermeister Jungmann merkte zudem an, von der Möglichkeit, Beratungen auf virtuellem Wege durchzuführen, wolle man nur Gebrauch machen, "wenn schwerwiegende Gründe vorliegen", Präsenzveranstaltungen seien indes grundsätzlich vorzuziehen. Rimmler hakte ein: "Wir wissen ja aber nicht, wohin die Reise noch geht." Jungmann versprach darauf: "Wir werden uns rüsten."