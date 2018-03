Reichartshausen. (cba) Bei der Sanierung des evangelischen Kindergartens "Arche" muss die Gemeinde improvisieren. Weil das Angebot für die Abbruch-, Maurer- und Betonarbeiten mit 50.280 Euro fast 40 Prozent über dem Voranschlag liegt und als "unangemessen hoch" bewertet wurde, greift die Gemeinde nun aufs eigene Personal zurück. Das Gewerk wird vom gemeindeeigenen Bauhof ausgeführt. "Unser Bauhofleiter ist Maurermeister", erklärte Bürgermeister Otto Eckert.

Warten, bis sich die Auftragslage der Handwerker lichtet und so günstigere Angebote zu erwarten seien, könne man nicht, denn die Arbeiten müssten zeitig fertig werden, "damit die anderen weitermachen können," so Eckert. Mit Architekt Heinrich Zimmermann und einem Statiker sei zudem für die Bauleitung gut gesorgt. Für die Arbeiten, die derzeit im "Ruhehain" anfallen, habe man sich "Personal von außerhalb geholt", so Eckert. So seien "ein paar glückliche Fügungen" wie etwa die milde Jahreszeit ohne nennenswerten Winterdienst zusammengekommen, die Kapazitäten im Bauhof freigemacht hätten.