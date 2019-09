Von Christiane Barth

Reichartshausen. Ein Neubaubaugebiet ist mit Eingriffen in die Natur verbunden. "Das geht gar nicht anders", sagte Lars Petri, Diplomingenieur und für die Planung der "Bettelmannsklinge" verantwortlich. Die Biotoplandschaft im Südwesten Reichartshausens wird sich deutlich verändern, das steht mit dem Bebauungsplan längst fest. Das Vorhaben, das rund 50 neue Bauplätze schaffen soll, wird die Landschaft modellieren und komplett umstrukturieren. Dennoch wird das Areal seinen Grüncharakter nicht vollständig verlieren.

Ein einziges Biotop, das mitten im künftigen Neubaugebiet liegt, muss beseitigt werden. Andere Biotope, die nicht mehr am Siedlungsrand liegen, verlieren außerdem ihren "Schutzstatus", sagte Lars Petri. Das bedeutet jedoch nicht, dass diese Areale zerstört werden: "Aber es sind später eben keine gesetzlich geschützten Biotope mehr."

Ein Trost für Naturschützer: Für Biotope, die beseitigt werden, muss ein Ausgleich her, dies schreibt die Naturschutzbehörde vor. Jenes Biotop, das die Zufahrt von unten markiert, müsse "gestoßen" werden. "Dies akzeptiert die Naturschutzbehörde", sagte Petri. Der Hohlweg wird außerdem nicht mehr die Siedlungsgrenze darstellen.

Im Bebauungsplan ist auch der Kreisverkehr als Zugang zum Neubaugebiet vorgesehen. Eine ursprüngliche Variante des Straßenverlaufs, die einen direkten Zugang von der Kreisstraße zur Bettelmannsklinge, ohne Kreisel, vorsah, wurde nicht weiter verfolgt. Denn es werde auch auf die Tempo-reduzierende Wirkung des Kreisverkehrs gesetzt, die allein durch das Ortsschild nicht erreicht werden könne, sagte Petri. Zudem wäre diese erste Variante mit einem erhöhten baulichen Aufwand verbunden gewesen. Den größten Anteil der Kosten für den Kreisverkehr trägt die Gemeinde.

Auch die Ableitung des Oberflächenwassers ist ein gewichtiges Thema bei der Erschließung. Vonseiten der Behörden seien Befürchtungen geäußert worden, das Baugebiet verstärke die Überschwemmungsgefahr in der Ortsmitte bei Starkregen. Angedacht war eigentlich, das Wasser aus den höher gelegenen Bereichen über einen Graben innerhalb des Plangebiets Richtung Friedhof verlaufen zu lassen, von dort in die Verrohrung und schließlich in den Wirtschaftsbach einzuleiten. Da die Leitungen am Friedhof jedoch sanierungsbedürftig sind, solle das Oberflächenwasser nun in das Regenrückhaltebecken abgeleitet werden. Von der ursprünglichen Variante, den Lobenfelder Weg, einen Hohlweg, zu nutzen, um das Wasser aus den Außenbereichen in offener Weise abzuleiten, nahmen die Planer Abstand. Das Baugebiet rückt nun im weiteren Planungsprozess ein Stück weiter vom Lobenfelder Weg ab, sodass der Hohlwegcharakter erhalten bleiben kann. Ein Feldweg, der durch das Baugebiet verläuft, muss jedoch geopfert werden.

In der aktuellen Planungsvariante bleibt der Grünzug am nordwestlichen Ende, angrenzend an den Lobenfelder Weg, erhalten und wird vergrößert. In der neuen Fassung bleibt der Graben und das Wasser kann darin abgeleitet werden. Das Baugebiet erstreckt sich in der neuen Planung auf 5,5 Hektar, zuvor waren es 5,63: Die minimale Verkleinerung ist dem Abrücken vom Lobenfelder Weg geschuldet. "Der überarbeitete Bebauungsplanentwurf sieht nicht viel anders aus als der alte, mit dem Unterschied, dass der Grünzug mit öffentlichen Grünflächen aufgeweitet wurde", erklärte Petri.