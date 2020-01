Sinsheim-Waldangelloch/Angelbachtal/Östringen. (fro) Ein Stromausfall hat am Mittwoch kurz nach 17 Uhr in Teilen von Angelbachtal, Östringen und ganz Waldangelloch für Dunkelheit gesorgt. "Zappenduster" sei es in ihrem Wohngebiet in der Bergstraße gewesen, sagt eine Leserin aus Michelfeld der RNZ. Die Östringer Feuerwehr wurde zu Einsätzen alarmiert. In der Georg-Friedrich-Händel-Straße mussten Personen aus einem steckengebliebenen Fahrstuhl befreit werden. Der Feuermelder einer Firma in der Industriestraße meldete Alarm bei der Feuerwehr, es handelte sich aber um einen durch den Stromausfall ausgelösten Fehlalarm. Personen kamen bei beiden Einsätzen nicht zu Schaden. In Waldangelloch wurde das Feuerwehrgerätehaus sicherheitshalber besetzt.

Wie der Stromversorger Netze BW auf Nachfrage mitteilte, waren zwei Kabelfehler im Mittelspannungsnetz zum fast gleichen Zeitpunkt für den Ausfall verantwortlich. Der dauerte laut Jörg Busse, Pressesprecher des Unternehmens, von etwa 17.15 bis 19.40 Uhr. Das kaputte Kabel, das den Strom in Waldangelloch und Michelfeld ausfallen ließ, befand sich zwischen der Michelfelder Straße und dem Schlehenweg. In Östringen trat der Fehler zwischen dem Weingut "am Tahlsbach" "in Richtung Thomas Howie-Straße" auf, sagt Busse.

Ein Kabelmesswagen sei am Donnerstagvormittag in Östringen und später Waldangelloch unterwegs gewesen, um den defekten Teil der Stromleitung zu finden. Zuvor könne man die Stelle, an der der Fehler sei, durch Ausschlussverfahren grob zwischen zwei Trafostationen eingrenzen, erklärt Busse. Allerdings bleibe so, je nach Abstand der beiden Stationen, noch eine Strecke von bis zu 1000 Metern "übrig", die man dann mit dem Messwagen abfahren müsse. Nachdem der den zerstörten Teil des Kabels gefunden habe, grabe man direkt auf und ersetze ihn.

Während des Stromausfalls waren laut Busse in Angelbachtal "grob die Hälfte" Michelfelds betroffen, in Östringen schätze man die betroffenen Haushalte in der Kernstadt auf etwa 20 Prozent. Hier gingen die Lichter nach rund einer Stunde wieder an.

Was genau der Auslöser war, der die beiden Kabel beschädigte, kann Busse nicht sagen. Da die Kabel aber in der Erde vergraben sind, vermutet er Feuchtigkeit, die in die Leitung eingedrungen ist. Da im Erdreich Bewegung sei, könnten Steine am Kabel reiben und so für Risse sorgen. Aber auch kleine Haarrisse in der Isolierung können Wasser durchlassen.

Mit einem Stromausfall, der sich im Dezember in Östringen, Michelfeld und Waldangelloch ereignet hatte, hat der gestrige Vorfall aber nichts zu tun, sagt Busse. Hier sei eine Stromleitung durch eine Bohrung beschädigt worden.

Kreisbrandmeister und Gesamtkommandant der Sinsheimer Feuerwehr, Michael Hess, berichtet, dass die Sinsheimer Wehr keine Einsätze wegen des Ausfalls in Waldangelloch geleistet habe. Man habe nach etwa einer Stunde allerdings das örtliche Gerätehaus besetzt, um den Bürgern eine Anlaufstelle zu geben. "Die wissen, die Feuerwehr hilft immer." Das mache man bei Stromausfällen so. Nach zwei Stunden erkundige man sich dann beim Netzbetreiber, der oftmals aber auch nicht genau sagen könne, wie lang der Ort noch ohne Strom sein werde. Ab drei Stunden rücke man dann mit dem "Gerätewagen Licht" an, der über einen Mast zur Ausleuchtung und ein Notstromaggregat verfüge, mit dem man das gesamte Feuerwehrgerätehaus mit Strom versorgen könne. Im Winter werde es in den Häusern dann kalt, und so könnten sich die Bürger im Gerätehaus aufwärmen, etwas Warmes in der Küche zubereiten oder wenigstens die 110 wählen, sollte es zu einem Notfall kommen. Gestern war der Strom aber rechtzeitig wieder da, sodass sich weitere Schritte erübrigt hätten.

Da Waldangelloch laut Hess ein "Vorreiter in Sachen Stromausfall" sei, habe man mit einigen Ortsvorstehern schon einen Workshop veranstaltet, bei dem man sich mit Ausfällen beschäftigt habe. Im Haushalt Sinsheims seien auch schon zwei Stromaggregate vermerkt, die man hoffentlich bald anschaffen könne. Die RNZ-Leserin hat zur Sicherheit zumindest ein paar Kerzen bereit gelegt.