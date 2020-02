Eppingen-Richen. (pol/mare) Am Donnerstag kam es aufgrund der Witterung in der Region Heilbronn/Sinsheim zu einer Vielzahl von Einsätzen. Allein in der Zeit zwischen 14 und 0 Uhr hatten die Beamten der 13 Reviere und 29 Polizeiposten mit 115 Verkehrsunfällen allerhand zu tun, wie die Beamten mitteilen.

Dabei wurden nur zwei Personen leicht verletzt. Der entstandene Schaden wird auf insgesamt etwa 250.000 Euro geschätzt. Weitere 91 Einsätze, hauptsächlich bedingt durch umgestürzte Bäume, querstehende oder liegengebliebene Lkw und technische Defekte an diversen Anlagen, beschäftigten die Polizei.

Unter anderem kam ein Schwertransport mit 134,5 Tonnen zwischen Ittlingen und Eppingen-Richen von der regennassen Fahrbahn ab. Die Straße musste für mehrere Stunden gesperrt werden.