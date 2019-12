Von Tim Kegel

Sinsheim/Wiesloch.Einsteigen in die neue Regiobuslinie: In 40 Minuten von Sinsheim nach Walldorf, wo es zuletzt noch anderthalb Stunden gedauert hat. Die Linie 799 ist das Aushängeschild einer ganzen Reihe an Neuerungen, die seit 15. Dezember in Kraft sind.

Die 799 fährt unter der Woche stündlich bis in die Nacht. Die Fahrt kurz nach 7 Uhr ab Sinsheim gilt als eine der zur Zeit bestfrequentierten Touren. Das Angebot müsse sich noch herumsprechen, sagen Verantwortliche. Ein weiterer Fahrgast steigt an diesem Morgen in Sinsheim mit ein.

Die 799 hält je einmal in Dühren, Eschelbach und Eichtersheim, fährt dann durch bis zur Heidelberger Druck und über den SAP-Campus und die Drehscheibe am Walldorfer Bahnhof zurück nach Sinsheim. "Gut, dass er nicht an jeder Hundehütte hält" – so sagten es Fahrgäste zu Busfahrer Joachim Grauf. Er ist für den Subunternehmer Hacker-Touristik aus Steinsfurt unterwegs, der auch in den nagelneuen Bus im blauen Trimm des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) investiert hat. Der Mercedes-Benz rollt angenehm leise, die Sitze sind weich gepolstert, die USB-Ladebuchsen an jedem Platz blau beleuchtet. Die W-Lan-Verbindung, die der VRN bewirbt, lässt sich nicht orten; von Video-Überwachungskameras, die angeblich an Bord sind, ist nichts zu sehen. Mit zwei Minuten Verspätung trifft der Bus in Walldorf ein.

Die Linie 799 von Sinsheim zur Drehscheibe Wiesloch/Walldorf soll Berufspendlern deutliche Erleichterungen bringen. Fotos: Tim Kegel

Die Fahrgäste – neun sind es mittlerweile auf dieser Tour – äußern sich durchweg hochzufrieden über das Angebot: Die Umschüler Ismail Karkaba und Robin Ruth aus Eschelbach könnten jetzt "eine Stunde länger schlafen". Claudia Erhard aus Angelbachtal freut sich, "dass der Bus durchfährt"; die Vorgänger-Route sei umständlich über Mühlhausen, Rauenberg und Rothenberg nach Wiesloch getingelt.

Tamara Volz-Kurzenhäuser aus Eschelbach ließ sich bislang von ihrem "Vater mit dem Auto nach Angelbachtal bringen", damit sie schnell weiterkommt. Die junge Frau findet es "toll, dass der Bus bis 23 Uhr fährt" und nutzt ihn Richtung Sinsheim "zum Ausgehen für Disco-Besuche". Ein Großteil der Gäste sind Schüler und einige Angestellte in Heidelberg und Wiesloch. Nur wenige fahren – zumindest heute – zur SAP. Aufs riesige Gelände des Software-Giganten rollt ab dem frühen Morgen ein nicht abreißender Strom von Autos. "In jedem sitzt nur eine Person", hat Busfahrer Joachim Grauf beobachtet.

Der Preis für eine Einzelkarte von Sinsheim, hin und zurück, ist indessen hoch: 13 Euro kostet das Tagesticket. Regelmäßige Nutzer kommen mit dem bekannten Job- oder Maxx-Ticket günstiger ans Ziel. Sämtliche Befragte hatten diese Tickets.

Aber auch Kritik schwingt mit beim neuen Linienbündel. So sei in der Sinsheimer Gartenstadt-Linie 772 ein "viel zu kleiner Bus" unterwegs gewesen. Das Fahrzeug wurde von einem Subunternehmer eingesetzt, war mehr Auto als Bus, nicht barrierefrei, geschweige denn im blauen VRN-Trimm lackiert. Zunächst, ärgerten sich manche, sei vom Einsatz eines Midi-Busses mit niederem Einstieg gesprochen worden, der kleinsten möglichen Art des Linienbusses.

Im Sinsheimer Rathaus relativiert man den Sachverhalt: Oberbürgermeister Jörg Albrecht verweist darauf, dass die neuen Linien offiziell erst seit 15. Dezember in Betrieb sind; dass sich wenige Tage nach dem Start "noch manches einspielen muss, dürfte eigentlich einleuchten", sagt Albrecht. Es sei für ihn "schon merkwürdig", dass sich in der Gartenstadt zunächst Beschwerden "über zu große Busse geregt haben und jetzt über zu kleine". Doch sei Freitagmittag "ist das Problem eh passé", weiß Jens-Jochen Roth vom Arbeitskreis Nahverkehr. Er selbst will inzwischen "einen Midi-Bus mit 13 Sitzen und niederem Einstig" auf der Linie 772 "gesichtet" haben.

Unzufrieden äußert sich auch Vladimir Riske aus Dühren über die Schließung einer Haltestelle in der Karl-Schumacher-Straße auf der Linie 768, die den Ort mit Sinsheim verbindet. Dühren wächst in den letzten Jahren in Richtung Norden; die Haushalte in dem Gebiet – viele Neubauten sind hier binnen 20 Jahren entstanden – seien nach dem Wegfall der Haltestelle schlecht angebunden; Bus-Pendler müssten "durchs halbe Dorf laufen", um in die 768 nach Sinsheim zu steigen, die nach einer Schleife durch den Ort auch das Dührener Industriegebiet ansteuert.

Der frühere Halt wurde abgebaut, im Zuge des 1250. Dorfjubiläums wurde dort ein Platz gestaltet. Dührens Ortsvorsteher Alexander Speer hält die Beschwerden für Einzelinteressen: "Es ist eine Eigenschaft des ÖPNV, dass Busse und Bahnen nicht vor jeder Haustür anhalten." Der Bus-Halt, der "bereits vor Jahren" in den Ortskern verlegt wurde, werde deutlich besser angenommen. Pendlern aus dem Nord-Dorf stehe außerdem die Linie 761 zur Verfügung, die nur wenige Meter von der gestrichenen Haltestelle Station mache und den direkten Weg nach Sinsheim nehme.

Ähnlich sieht es auch Sinsheims Ordnungsamtsleiter Werner Schleifer. Grundsätzlich sei man aber offen für Anregungen von ÖPNV-Nutzern; diskutiere diese auch "mit allen Beteiligten am Runden Tisch". Stadträte waren es, die kostenlose Stadtbusse an Advents-Samstagen in Sinsheim angeregt hatten. "Über 1000 Gäste" hätten diese genutzt, sagt Schleifer.