Der Elsenzpegel am Messpunkt an der Zwingermühle lag am Mittwoch bei etwa 90 Zentimetern. Enorme Wassermengen liefert der Fluss, der Höchststand ist an dieser Stelle allerdings erst bei 2,40 Metern erreicht. Foto: Tim Kegel

Von Tim Kegel

Sinsheim. Es regnet. Seit Tagen. Der Elsenzpegel ist deutlich gestiegen. Ist das hier jetzt der Regen, auf den Bauern und Landwirte gewartet haben? Reicht die Menge – oder könnte es vielleicht sogar Hochwasser geben? Klar ist tatsächlich nur, dass Wasser dringend nötig ist.

Einer, der sich auskennt und das große Ganze kennt, ist Gerold Werner, der Chef des Hochwasserschutz-Zweckverbands Elsenz-Schwarzbach. 40 Becken, von den Toren des Unterlands bis in den Kleinen Odenwald, hat der gemeindliche Zusammenschluss im Blick. "Die Lage ist entspannt", sagt er, und sie bleibe das vermutlich auch, wenn es bei den derzeitigen Wassermengen bleibt: Zehn bis 15 Liter pro Quadratmeter, verteilt über den Tag, verkrafte man "locker" – am Montag waren es neun, am Dienstag elf, am Mittwoch bis 8.50 Uhr vier Liter. "Bei über 20 Litern Tagesmenge werden wir aktiv." Als kürzlich der Schnee schmolz, sei dies kurzzeitig so gewesen. Nein, sagt Werner, dies hier sei "ein Dauerregen, Landregen, keine hohe Menge, guter Regen", der das Grundwasser hoffentlich fülle und dem Wald guttue. Allerdings kann Werner sich an eine Regenperiode dieser Dauer "nicht zurückerinnern".

"Suddlich" sei dieses Wetter, umschreibt es Stadtwerke-Chef Andreas Uhler mit einem typischen Sinsheimer Ausdruck – "aber völlig normal". In anderen Monaten falle möglicherweise dieselbe Menge, nur anders verteilt. "Aber klar", die Kläranlage habe zurzeit "ein Mehrfaches" an Zulauf, doch dafür sei sie ausgelegt. Bei den Stadtwerken beobachte man "in den letzten 15 Jahren" einen stetigen Rückgang des Grundwasserpegels, und hoffe jetzt "natürlich auch, dass sich die Brunnen füllen". Es sei "immer gut, wenn im frühen Frühjahr Wasser da ist", im speziellen Fall bevor die Vegetation den überwiegenden Teil der Feuchtigkeit aufnimmt. Schnelle Erkenntnisse, was die aktuelle Regenperiode gebracht hat, könne man allerdings nicht erwarten, weil es Zeit braucht, bis der Niederschlag einsickert und zu Grundwasser wird. Auch gibt Uhler zu bedenken, dass ein heißer März und April – auch so etwas gab es schon oft im Kraichgau – den Effekt zunichte machen können: "Dann ist es fort."

Ganz ähnlich klingt Thomas Glasbrenner. Der Forstrevierleiter aus Daisbach gilt als Wetterexperte unter den Forstrevierleitern. Er wiederum wünscht sich Regen zur Vegetationszeit. Zwar sei "jeder Liter gut"; andererseits wiederhole sich auch jetzt ein Phänomen der vergangenen Jahre: nasse Winter; "ob’s im Oktober, November oder im Januar, Februar passiert, spielt nicht die Rolle", sagt Glasbrenner. Selbst wenn die 40 Liter, die es im noch jungen Monat geregnet hat, "schon den halben Monatsniederschlag" darstellten, nehme "die Vegetation nichts auf". Oft folgten dann im Frühling lange, trockene Ostwetterlagen mit Wind, der vieles wieder auszehrt. "Im April, Mai, Juni", wünscht sich Glasbrenner, "könnt ihr kommen, ihr Tiefdruckgebiete."

Ziemlich gelegen kommen sie Landwirt Stefan Frank vom Frankenhof: "Das hatten wir seit Jahren nicht." Er hofft, dass sich auf seinen Feldern "eine gewisse Wassersättigung" einstellen wird. Platzregen kann er nicht gebrauchen, Frank ist es am liebsten, "wenn es schön langsam vor sich hin regnet" und es könne ruhig so weitergehen "bis Ende Februar, Anfang März, dann passt es". Dann erst könne er auch frühestens "eine Spatendiagnose" machen, um festzustellen, wie viel der Dauerregen gebracht hat und bis in welche Tiefe der Boden durchfeuchtet ist. Wenn im Frühjahr Rüben, Mais, Soja und Sommergerste aufs Feld kommen, hofft Frank, "dass es dann wieder trockener ist".

Schon jetzt gut auf Regen verzichten möchten Franks 80 Landschweine, die normalerweise auf den Koppeln frei laufen dürfen. "Die wollen kaum raus", hat Frank beobachtet. Ein Sauwetter?