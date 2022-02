Von Christian Laier

Waibstadt. Ein Sozialgruppentraining der besonderen Art unter dem Motto "Gut miteinander umgehen und sich an Regeln halten, ist cool" haben die 5. Klassen der Realschule Waibstadt absolviert. Ziel dieses Trainings ist es, die Weichen für ein friedvolles Miteinander und einen respektvollen Umgang zu stellen.

Jede 5. Klasse absolviert seit diesem Schuljahr zusammen mit der Schulsozialarbeiterin und den Klassenlehrerinnen ein solches Sozialgruppentraining der besonderen Art. Per Smartboard reisen die Fünftklässler in verschiedene Länder und Städte und lernen dort etwas über die Bedeutung von Regeln, die eigenen Gefühle und darüber, wie man gewaltfrei miteinander umgehen und sprechen kann.

So lernen sie auf der Vulkaninsel Lanzarote etwas über ihr Gefühl der "Wut", das so mächtig sein kann, dass es einem Vulkanausbruch gleicht. Gemeinsam überlegen die Schulsozialarbeiterin Christine Umathum und die jeweilige Klassenlehrerin mit den Schülern, wie man Wut in gute Bahnen lenkt. "Letztlich ist kein Gefühl schlecht, sondern immer ein Hinweis darauf, dass etwas nicht in Ordnung ist oder ein wichtiges Bedürfnis unerfüllt bleibt", betont Katja Sedlmayer, die Klassenlehrerin der 5a. Ihre Kolleginnen Simone Körber, Katja Maier, Tina Gaede und Annika Zaar organisieren das Projekt in gleicher Weise mit den weiteren 5. Klassen.

"Teil des Sozialgruppentrainings ist die Einführung der ,Gewaltfreien Kommunikation‘ nach Rosenberg, die sich kindgerecht ,Giraffensprache‘ nennt. Die Schüler lernen, wie sie von der gewaltsamen Sprache, der sogenannten ,Wolfssprache‘ zur gewaltfreien Sprache, der ,Giraffensprache‘ kommen, die ohne Beleidigungen und Beschimpfungen auskommt und trotzdem sagt, was Sache ist", erklärt Umathum. Mit Spielen, kindgerechten Erklärungen, themenspezifischen Austauschrunden und von den Klassenlehrerinnen aufgegriffenen Transferaufgaben lernen die Kinder, wie sie respektvoll mit sich selbst und anderen umgehen können. "Hey, du Knecht!" provoziert ein Schüler, der mit einer Wolfspuppe in der Hand das Rollenspiel angriffslustig in "Wolfssprache" angeht. Sachlich und ruhig kommt in "Giraffensprache" die Antwort.

Auf einer virtuellen Schatzsuche können die Schüler für gutes Sozialverhalten zudem auf spielerische Weise Gold und Edelsteine sammeln. Da es in der 5. Klasse mitunter handgreifliche Konflikte gibt, ist auch die Konfliktbewältigung ein Thema, das aufgegriffen wird. In dessen Rahmen lernen die Schüler die Streitschlichter der Schule kennen. Die Schüler können ihnen Fragen stellen und finden heraus, an wen sie sich in Konfliktsituationen wenden können.

Abgeschlossen wird das Training mit einem Besuch des Rektors Fabian Hilgenfeldt, der jedem Schüler, der am Sozialgruppentraining teilgenommen hat, eine Urkunde überreicht und noch einmal an die Werte der Schule erinnert. "Mir ist es wichtig, dass wir alle gut miteinander umgehen. Jeder Schüler und jeder Lehrer soll gerne hierher kommen", sagt Hilgenfeldt und lobt die Schüler für ihr großes Engagement während des Trainings. "Ihr habt toll mitgemacht und das Ganze mit Leben gefüllt." Die Realschule Waibstadt stehe für eine Schule, die sich gegen Mobbing ausspricht und es sich zur Aufgabe gemacht hat, rechtzeitig zu intervenieren.

Während des Trainings kommen zum Teil auch sehr persönliche Anliegen der Schüler zur Sprache, die dann in einem Einzelgespräch mit der Schulsozialarbeiterin vertieft werden. "Die sozialen Problemlagen der Kinder und Jugendlichen haben sich durch die Belastung der Corona-Pandemie deutlich verschärft. Das Sozialgruppentraining rückt das Bedürfnis der Schüler in den Blick, sich nicht nur schulisch, sondern in ihrer ganzen Persönlichkeit weiterzuentwickeln", sagt Umathum. Das Sozialgruppentraining soll den Schülerinnen und Schülern diese Philosophie auf spielerische Art und Weise vermitteln.