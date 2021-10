Eppingen. (rnz) In einer modernen Schule ist vieles im Wandel, was sich immer gegen Ende des alten und zum Beginn des neuen Schuljahres zeigt. So auch an der Selma-Rosenfeld-Realschule, die jüngst Ulrich Maier, Lehrer für Mathematik, Geschichte und Informatik, in den Ruhestand verabschiedete.

Als Lehrer der ersten Stunde war er bereits an der Realschule in Elsenz tätig und wechselte beim Neubau 2003 mit nach Eppingen. Sowohl seine Begeisterung für das Fach Geschichte als auch die Freude an Neuen Medien und Computern konnte er schon früh weitergeben. Schüler beschrieben ihn als Lehrkraft mit Kompetenz, Engagement und Herz.

Sein Engagement war weithin spürbar, er erstellte in den Sommerferien den Stundenplan für die Schule, die mit rund 1000 Schülern die größte Realschule im Landkreis ist. Auch das Jahrbuch trug seine Handschrift. Intensiv war auch seine Begleitung der Lernpartnerschaft zwischen der Schule und der Firma Dieffenbacher, die er von Beginn an begleitete.

Mit Maier verlässt ein Vertreter einer älteren Generation die Schule, deren Kollegium eine massive Verjüngung erlebt hat. Er verlässt sie aber nicht als "einer der Alten", sondern als Lehrkraft mit jahrzehntelanger Erfahrung, der sein Wissen gerne mit den jüngeren Kollegen geteilt hat und dessen Erfahrung derSchule fehlen wird.