Mit einer Bürgerversammlung will sich die Verwaltung mit Blick auf eine mögliche Reaktivierung der Krebsbachtalbahn ein Stimmungsbild abholen, bevor im Gemeinderat eine Grundsatzentscheidung gefällt werden soll. Bald könnten am stillgelegten Bahnhof im Stadtteil Obergimpern wieder regulär Züge halten. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Zwei Tage nach dem Grundsatzbeschluss des Neckarbischofsheimer Gemeinderats, einer Reaktivierung der Krebsbachtalbahn zuzustimmen, schlug das Thema am vergangenen Donnerstag auch im kurstädtischen Gremium auf – allerdings nicht-öffentlich. Der Versuch der Grünenfraktion, das Thema per Antrag in den öffentlichen Teil zu ziehen, blieb erfolglos. Am Montag verriet Oberbürgermeister Sebastian Frei gegenüber der RNZ den aktuellen Stand der Dinge:

"Die Ausgangslage ist nicht deckungsgleich mit Neckarbischofsheim", sagte der Rathauschef und sprach von einem "intensiven Austausch" ohne Ergebnis. Anders als in der Nachbarkommune gebe es im Rappenauer Gremium "keine einheitliche Meinung" zum Projekt, das vorsieht, dass auf der Strecke von Neckarbischofsheim Nord (Bernau) bis nach Bad Rappenau-Obergimpern wieder regelmäßig S-Bahnen fahren. Außerdem soll ein Lückenschluss zwischen Obergimpern und Babstadt gebaut werden. Die Strecke von Obergimpern bis Hüffenhardt würde allerdings stillgelegt und durch eine Buslinie ersetzt werden.

Einig sei man sich im Gemeinderat aber dahingegen gewesen, dass man sich vorher eine etwaigen Entscheidung die Meinung der Bevölkerung anhört – vor allem der Bürger aus Babstadt und Obergimpern. Daher ist eine Bürgerversammlung geplant, und da das Thema auch durch das aktuelle mediale Interesse in der Öffentlichkeit stehe, wolle man nicht lange mit einer solchen Veranstaltung warten. "Ziemlich kurzfristig, noch im Frühjahr", erklärte Frei. "Es ergibt auch keinen Sinn, jetzt noch künstlich zu warten."

Im Rahmen der Versammlung wolle man zudem das Projekt und seine Rahmenbedingungen detailliert vorstellen. Auf beide Kommunen sowie die beiden Landkreise würden bei der Realisierung des Projekts nämlich jeweils rund 2,6 Millionen Euro entfallen, verteilt auf acht Jahre. 50 Prozent der Summe müssten in den ersten fünf Jahren gezahlt werden. Insgesamt würde das Projekt rund 60 Millionen Euro kosten. Dazu gehört die Elektrifizierung und die Erneuerung der Leittechnik der gesamten Strecke, der Ausbau der bestehenden Bahnhöfe, der Bau der neuen Strecke von Obergimpern nach Babstadt mit einem neuen Bahnhof "Babstadt Nord", eine Weichenverbindung am Bahnhof Neckarbischofsheim Nord sowie der Umbau des Eschelbronner Bahnhofs zu einem Kreuzungsbahnhof.

"Die finanziellen Bedingungen sind besonders gut. Am Ende ist es alles eine Frage der Priorisierung", sagte Frei, der momentan kein Gefühl dafür habe, ob in der Kurstadt der entsprechende Bedarf dafür da ist. Das Ergebnis ist noch völlig offen. Erste Bürger-Reaktionen haben die Verwaltung und die Obergimperner Gemeinderäte via E-Mail, die auch der Redaktion vorliegt, bereits erreicht. Der Bürger sieht in dem Projekt "eine Aufwertung für den Ort", denn bislang sei der Stadtteil mit Blick auf den ÖPNV der "große Verlierer" der Stadtbahn-Anbindung von Bad Rappenau. "Früher gab’s durchgehende Busverbindungen nach Neckarsulm und Heilbronn, heute haben wir eine langsame und schlechte Verbindung zum Bahnhof Bad Rappenau über Siegelsbach und das Vulpiusgebiet." Im Sinne der Gleichberechtigung der Teilorte müsse man diesen Ausbau "unbedingt umsetzen" und die Chance nutzen.

Doch könnte sich die Kurstadt mit Blick auf ein anderes Dauerthema – eine gymnasiale Oberstufe für die Verbundschule – mit dem Ausbau ins eigene Fleisch schneiden, wenn man das Pendeln zum Gymnasium nach Neckarbischofsheim begünstigt und so möglicherweise potenzielle Abiturienten verliert? "Natürlich kann das ein Teil der Entscheidungsfindung sein", sagte Frei und ergänzte: "Einer von vielen." Aber er machte auch klar, dass eine Entscheidung gegen die Bahnlinie nicht automatisch bedeute, dass man dann eine gymnasiale Oberstufe bekomme.

Nachdem ein entsprechender Antrag Ende 2018 vom Kultusministerium abgelehnt worden war, betonte man des Öfteren, dass man am Thema dranbleiben wolle und zu einem späteren Zeitpunkt – nach den Landtagswahlen – ein weiterer Versuch unternommen werden soll. Dem Vernehmen nach will die Kurstadt offenbar gegen Jahresende erneut einen Antrag stellen. Aber auch der geplante Schulan- beziehungsweise Neubau in Bad Wimpfen für mehr als 30 Millionen Euro wird für die Bestrebungen der Kurstadt in diesen Punkt nicht förderlich sein.