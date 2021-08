Sinsheim. (pol/rl) Wenige Stunden nach dem Überfall im Schwimmbadweg in der Nähe der Sieberhalle hat die Polizei eine Täterbeschreibung veröffentlicht: Der Täter soll etwa 1,80 Meter groß sein, hat eine schlanke Statur und dunkle kurze Haaren. Er trug eine schwarze Stoffmaske, über der ein Dreitagebart sichtbar war.

Das Alter des Räubers wird auf etwa 20 bis 25 Jahre geschätzt. Er war dunkel gekleidet und hielt eine schwarze Pistole in der rechten Hand. Der Überfallene gehe davon aus, dass es sich beim Täter um einen Deutschen handelt, teilte die Polizei mit.

In der Nähe des Tatorts sei auch noch eine junge Frau unterwegs gewesen. Sie sei bunt gekleidet gewesen, hatte eine schlanke Statur und längere Haare, die nicht blond gewesen seien. Die Frau soll in die gleiche Richtung wie der Täter geflüchtet sein, habe jedoch zuvor nicht in die Handlungen eingegriffen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 mit der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg in Verbindung zu setzen.

Update: Montag, 9. August 2021, 20.15 Uhr

Großfahndung nach bewaffnetem Raubüberfall

Sinsheim. (pol/ppf) Mit allen verfügbaren Kräften fahndet die Polizei derzeit im Stadtgebiet von Sinsheim nach einem bislang unbekannten Pärchen, das im Verdacht steht, einen Mann im Schwimmbadweg überfallen zu haben.

Laut eines ersten Polizeiberichts war der ältere Mann gegen 15.15 Uhr spazieren, als er von einem Pärchen angesprochen, sodann mit einer Schusswaffe bedroht und aufgefordert wurde, das Bargeld herauszugeben. Ein Schuss in die Luft soll abgegeben worden sein, um die Ernsthaftigkeit der Forderung zu verstärken.

Mit dem gestohlenen Geldbeutel, laut Polizei handelt es sich um einen geringen Bargeldbetrag, flüchtete das Pärchen in Richtung Innenstadt. Eine Beschreibung des Pärchens liegt noch nicht vor.

Die Tat beobachtet haben soll ein weiteres Pärchen, das sich in unmittelbarer Tatortnähe aufgehalten hatte. Dieses Pärchen, aber auch weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, unter der 0621/174-4444 oder mit dem Polizeirevier Sinsheim unter der 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.