Die Arbeiten am neuen Radweg zwischen Waldstadion und Siegelsbacher Straße sind in vollem Gange. Auf Höhe der Sportanlage wurden zuletzt Beleuchtungskabel verlegt. Momentan wird der künftige Weg ausgekoffert. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Ein neuer Radweg, eine neue Tartanbahn sowie ein Multifunktionsspielfeld: Im und um das Waldstadion herum tut sich was. Insgesamt investiert die Stadt mehr als eine Million Euro in die Vorhaben an der Sportstätte.

65.000 Euro davon entfallen auf ein neues Multifunktionsspielfeld zum Fußball- und Basketballspielen, das im hinteren Teil des Waldstadions auf der Fläche des bestehenden Rasenbolzplatzes verwirklicht werden soll. Für das im April 2019 in der Jugendversammlung im Jugendhaus "Maximal" angeregte Projekt gab der Technische Ausschuss in seiner Sitzung am vergangenen Montag geschlossen seine Zustimmung. Geplant ist ein 20 mal zwölf Meter großes Feld, dessen Bodenbelag aus Asphalt besteht.

Im hinteren Teil des Waldstadions soll auf einer Fläche von 20 mal zwölf Metern ein neues, frei zugängliches Multifunktionsspielfeld errichtet werden. Foto: Dezort

"Auf einen Tartanbelag wird bewusst verzichtet, um die Unterhaltskosten zu senken und einer eventuellen Beschädigung durch Vandalismus vorzubeugen", heißt es dazu in der Ausschussvorlage. Umrandet wird das Feld mit Einbauten aus pulverbeschichtetem Stahl in den Farben blau und weiß. Wie auch die baugleiche Anlage in Zimmerhof, ist der Sportplatz nach der Fertigstellung für die gesamte Bevölkerung frei zugänglich. Wann dies jedoch der Fall ist, ist noch ungewiss. "Wir können jetzt den Auftrag erteilen. Wann die Anlage geliefert und umgesetzt wird, werden wir sehen", sagt Tiefbauamtsleiter Erich Haffelder.

Der größte Einzelposten am Waldstadion ist mit knapp 800.000 Euro die Sanierung der Tartanbahn. Diese ist inzwischen über 30 Jahre alt und wurde in der letzten Dekade immer wieder punktuell saniert, führte Haffelder aus. Bei Bodenprüfungen habe man festgestellt, dass die Tragschicht beschädigt und die bituminöse Haftung der Bahn nicht mehr gegeben ist. Ebenso sei die Entwässerungsrinne entlang des Rasens beschädigt und an manchen Stellen sogar gebrochen. Dies stelle eine hohe Unfallgefahr dar.

In der Gemeinderatssitzung im zurückliegenden November, damals wurde die Maßnahme beschlossen, versprach Haffelder, bei den jeweiligen Stellen Zuschüsse zu beantragen. Inzwischen durfte er sich über einen positiven Förderbescheid im Rahmen der Sportstättenförderung freuen. Wie Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch mitteilte, fließen rund 137.000 Euro in die Kurstadt. "Damit geben wir erneut ein Bekenntnis zum Sportland Baden-Württemberg ab und schaffen gemeinsam gute Bedingungen für den Trainings- und Spielbetrieb", sagte die CDU-Landtagsabgeordnete.

"Dieses Jahr wird das aber nichts mehr", tritt Haffelder im Gespräch mit der RNZ auf die Bremse. Man wollte erst eine mögliche Zusage abwarten und habe somit noch nichts in die Wege geleitet. Demnach sollen nun die Planungen für die Arbeiten erfolgen und diese zum Jahresende ausgeschrieben werden. Eine Umsetzung des Vorhaben ist für Mitte Mai bis September 2021 vorgesehen.

Schneller geht es hingegen beim geplanten neuen Radweg, der von der Siegelsbacher Straße (auf Höhe der Kreuzung Johann-Strauß-Straße) bis zum Waldstadion führen soll. Im vorderen Bereich – zwischen dem Vereinsheim des VfB Bad Rappenau und dem Parkplatz – wurden zuletzt Beleuchtungskabel für die Laternen verlegt. "Jetzt wird der Weg ausgekoffert", erklärt der Tiefbauamtsleiter. "Und dann wird in Richtung Siegelsbacher Straße der Schotter für die ungebundene Tragschicht verteilt."

Auch der "längst überfällige Radweg", wie ihn Gemeinderat Ulrich Feldmayer (Grüne) im vergangenen Oktober betitelte, wird nicht einzig und allein aus der Stadtkasse finanziert. Mit rund 278.000 Euro wurde die Maßnahme beziffert, 71.300 Euro erhält die Kommune für die Umsetzung aus dem Radwegeförderprogramm des Landes. In Aussicht gestellt wurden 98.000 Euro, dennoch ist man in der Verwaltung mit der Fördersumme zufrieden, sagte Haffelder.

Da die Arbeiten mit rund einem Monat Verzögerung begonnen haben, ist laut dem Tiefbauamtsleiter bis Ende Juni mit der Fertigstellung zu rechnen.