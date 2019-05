Stadtrat Alex Riederers Fahrrad vor dem Rathaus während des Agendatreffens. Beharrlich vertritt die Gruppe die Interessen von Radfahrern und Fußgängern in Sinsheim. Nun zeichnen sich einige Ergebnisse ab. Foto: Tim Kegel

Von Tim Kegel

Sinsheim. Die Interessen von Radfahrern und Fußgängern "in der Autostadt Sinsheim" vertritt die Agendagruppe Radwegenetz. Verkehrsthemen in Hülle und Fülle wurden bei deren jüngster Zusammenkunft angerissen. Es gibt einige neue Erkenntnisse, weiterhin werden dicke Bretter gebohrt. Ein aktueller Stand der Dinge.

> Abstellboxen für Fahrräder - wo kommen sie hin? Und welche Typen sind geeignet? So lauten die Fragen, um die sich alles dreht bei den Treffen der Gruppe. Seit Monaten werden Orte, Varianten, Bedarf und Kostenträger besprochen und Ortstermine gemacht. Ein langwieriger Prozess, manchem Gruppenmitglied ist in demselben "zu wenig Zug drin", hieß es. Auf ein neues Fördermodell machte jetzt Julia Töniges-Heinemann vom Amt für Stadtentwicklung aufmerksam: Eine "Bike-and-Ride-Offensive" des Bundesumweltministeriums und der Bahn, mit dem sich für Fahrradboxen "bis zu 40 Prozent Zuschuss" generieren lasse. Man befinde sich zur Zeit erneut "in der Flächenprüfung", sagt Töniges-Heinemann.

Bei einem Ortstermin mit Planern und Amtsleitern am 9. Mai habe allerdings "das Bahnhofsmanagement der Bahn nicht teilgenommen". Gefördert würden Sammelschließ-, Bügel- und sogar Doppelstockanlagen, jedoch keine Schließfächer für Gepäck oder Ladeterminals für Elektrofahrräder. Zwischen 150 und 180 Radstellplätze sind insgesamt im Gespräch, ein Teil davon könne "hinter der Mauer des Busbahnhofs" installiert werden. Manche Agenda-Mitglieder halten diesen Ort für unwirtlich.

> E-Bike-Terminals fordert Ulla Becker von der Agenda trotzdem mit Nachdruck, mehr noch abschließbare Boxen für Helme und Gepäck: "Wir müssen an die Touristen denken." Schon im Jahr 2011, als die Fußballweltmeisterschaft der Frauen in Sinsheim ausgetragen wurde, sei die Situation für Radtouristen rund um den Bahnhof "eine Katastrophe" gewesen. Nun wurden Ladestationen vor der im Alten Rathaus geplanten Tourist-Info überlegt.

In der Bahnhofstraße auf Höhe des früheren Grundbuchamts installiert, könnten Radstellplätze und Ladestationen auch helfen, den nach Ansicht vieler Stadträte "überhand nehmenden Anlieferverkehr etwas einzubremsen". Die Idee kam Aktiv-für-Sinsheim-Rat Alexander Hertel, der mit Fraktionskollegin Annerose Hassert, Freie-Wähler-Sprecher Harald Gmelin und Grünen-Rat Alex Riederer das Agenda-Treffen besuchte.

> Den Verkehr einbremsen im Sinne von Radlern und Fußgängern will man auch am neuen Wiesentalradweg vorbei am Freibad entlang des Ilvesbachs: Dort würde "nach wie vor zu schnell gefahren"; Harald Gmelin schlug vor, künftig "Poller oder Erhöhungen" als Tempobremsen einzubauen.

Hintergrund > Querungshilfen für Radfahrer und Fußgänger fordern alle fünf Gemeinderatsfraktionen in einem Antrag an die Stadtverwaltung, der auch der RNZ vorliegt. Es wurde beantragt, Querungshilfen oder provisorische Übergänge an acht verschiedenen Stellen einzurichten oder - wenn vorhanden - zu verbessern. Ein wachsender Individualverkehr und viele Bautätigkeiten würden die [+] Lesen Sie mehr > Querungshilfen für Radfahrer und Fußgänger fordern alle fünf Gemeinderatsfraktionen in einem Antrag an die Stadtverwaltung, der auch der RNZ vorliegt. Es wurde beantragt, Querungshilfen oder provisorische Übergänge an acht verschiedenen Stellen einzurichten oder - wenn vorhanden - zu verbessern. Ein wachsender Individualverkehr und viele Bautätigkeiten würden die "ohnehin schon problematische Situation" für Radfahrer und Fußgänger in den nächsten zwei Jahren verschärfen, heißt es in der Begründung. Das Papier fordert, dass die Maßnahmen bei der nächstmöglichen Sitzung des neuen Gemeinderats beraten und teils noch im Jahr 2019 umgesetzt werden. "Möglichst bald" müssten "konkrete Maßnahmen mit sichtbaren Verbesserungen" folgen. Eile sei auch wegen des Stadtjubiläums und den Landesheimattage 2020 geboten, hier rechne man "mit einem massiven Zuwachs an Verkehrsteilnehmern". Folgende Querungshilfen werden im Antrag vorgeschlagen: 1. Schwarzwaldstraße/Friedrichstraße/dm-Markt: Dort müsse auch geprüft werden, wie die Überquerung der Einmündung zur Steinsbergstraße über eine vorhandene Querungshilfe und zwei Abbiegespuren sicherer gemacht werden kann. 2. Friedrichstraße/Freitagsgasse: Angeregt wird eine Querungshilfe für Passanten, die vom Karlsplatz und dem orientalischen Einkaufsmarkt in Richtung Postgarten unterwegs sind. 3. Wiesentalweg: Bereits viel im Gemeinderat debattiert wurde über einen Zebrastreifen zwischen dem Seniorenheim im Katharinenstift und der "alla Hopp"-Anlage. 4. Stromberg-/Schwarzwaldstraße und "Rewe-Kreisel": Hier hält man eine Kennzeichnung eines Fußgängerüberwegs für notwendig. 5. Neulandstraße/Media-Markt: Hier werden der Einbau einer Querungshilfe und eine Verkürzung der Abbiegespuren in Verlängerung der Bahnunterführung im Duttengässchen angeregt. 6. Muthstraße/Bachdamm: Mit Blick auf das entstehende Wohnquartier Elsenz-Mitte und den Kundenzulauf zum sogenannten "kleinen Rewe" hält man einen weiteren gekennzeichneten Überweg für sinnvoll. 7. Dührener Straße/Elsenzuferweg und Elsenzbrücke: Hier sehen die Stadträte Fördermöglichkeiten, da das Teilstück im "Radnetz" des Landes steht. Alltagsradler und Ausflügler im Elsenztal könnten an diesem Punkt die viel befahrene Innenstadt-Zufahrt sicher überqueren. 8. Querungshilfe Steinsfurt auf Höhe der Straße "In der Au", dem Bauernhof Würfel nah des "Helget’s"-Restaurants in der Verlängerung Flugplatz/Wiesental. Betrifft besonders Radfahrer. Hier ist sogar von einer Bedarfsampel die Rede. (tk)

[-] Weniger anzeigen

> Querungshilfen für Radler und Fußgänger an zahlreichen gefährlichen Überwegen wurden wiederholt gefordert. Harald Gmelin und Alexander Hertel nahmen Bezug auf einen vor zwei Wochen von allen Gemeinderatsfraktionen unterzeichneten Antrag, der eine ganze Reihe von Querungshilfen in der Kernstadt und in Steinsfurt listet. Die Liste wird ergänzt von einer Querungshilfe vor dem Parkdeck Grabengasse zwischen dem Durchgang Carl-Orff-Schule/Pfarrgasse/Hauptstraße.

> Eine Wochenmarkt-Umfrage zu den Verkehrsmitteln, mit denen Marktbesucher auf den Burgplatz kommen, plant die Rad-Agenda am Samstag, 29. Juni. Eruiert werden sollen außerdem bevorzugte Parkplätze oder Gründe eines etwaigen Verzichts aufs Fahrrad. Auf Kritik bei der Runde stießen die Kurzzeitparkplätze vor dem Marktgelände - einst als Komfort-Faktor für Autofahrer geschaffen, behinderten sie das Abstellen von Fahrrädern, hieß es. Harald Gmelin schlug vor, dem Treiben mittels "riesiger Blumentöpfe" den Riegel vorzuschieben.

> Die Radwege zur Burg Steinsberg, vor allem deren Beschilderung auf Weilerer Boden, seien verbesserungsfähig, hieß es gegen Ende der Runde: Auch mangele es an der Burg an Abstellplätzen für Fahrräder. Es wurde angeregt, die bekannte Radwanderkarte "Rund um den Steinsberg" neu aufzulegen, die als Standardwerk unter Kraichgau-Radlern gilt.

> Mit dem Rad in die Buslinie 899 von Sinsheim nach Mosbach-Neckarelz - dies funktioniere, ließ Alex Riederer wissen. Der Grünen-Rat hat’s getestet. "Das ist grundsätzlich genehmigt", sagt Riederer, "wenn Platz vorhanden ist".

> Kritik wurde ebenfalls laut: "Nach 26 Jahren in Sinsheim" fragte Ulla Becker: "Woran liegt’s, dass wir nur langsam vorankommen?" Töniges-Heinemann führte als Gründe "endliches Geld" und "politische Entscheidungen" an. Sinsheim sei keine "Eier legende Wollmilchsau".