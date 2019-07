Von Armin Guzy

Kirchardt. Zwischen verkokelten Balken und seltsam verbogenen Blechdach-Elementen steigen hie und da noch Qualmfäden auf. Ein penetranter Geruchs-Mix aus verschmortem Holz, gedörrtem Getreide, verbranntem Fleisch und nassem Stroh hält sich auch Stunden nach der Katastrophe hartnäckig über dem am Dienstagvormittag noch menschenleeren Gelände des Kirchardter Putenhofs. Pfützen haben sich gebildet - im Löschwasser schimmern Jaucheschlieren. Aber wenige Meter neben den Trümmern der eingestürzten Halle springt die Futtertransportanlage an, hört man Flügelschlag, ab und an auch leises Piepen: Puten, die den nächtlichen Großbrand überlebt haben, in dem mindestens 5000 ihrer Artgenossen starben.

Gegen 23 Uhr war der Brand am Montag gemeldet worden. In den folgenden Stunden brachte er ein Großaufgebot von fast 150 Einsatzkräften aller Feuerwehren der näheren Umgebung, aber auch aus Heilbronn und Neckarsulm an den Rand ihrer Kräfte. Der Feuerschein war kilometerweit am Nachthimmel zu sehen. Retten konnten die Einsatzkräfte weder die rund 2000 Quadratmeter große Stallanlage noch die darin untergebrachten Puten. Die gesamte Halle brannte nieder, landwirtschaftliche Fahrzeuge wurden schwer beschädigt oder komplett zerstört, und auch hunderte Tonnen Weizen und Mischfutter, die in einer angrenzenden, halb offenen Halle lagerten, fielen den Flammen zum Opfer oder sind unbrauchbar. Immerhin konnte verhindert werden, dass die Flammen auf zwei weitere Stallungen übergriffen. Dennoch ist der Schaden immens: Die Polizei schätzt ihn auf bis zu vier Millionen Euro.

Hinzu kommen ungefähr 200 Heuballen, die teilweise verbrannten und dem Feuer so zusätzliche Nahrung verschafften. Gleichzeitig hatten die Brandbekämpfer Probleme mit der Wasserversorgung und mussten kilometerlange Schlauchleitungen von der Ortsmitte in den Außenbereich Kirchardts legen: Für die Feuerwehren war es einer der herausforderndsten Einsätze der letzten Monate - für die Hofbesitzer-Familie eine Katastrophe mit noch nicht absehbaren Folgen.

Was das alles für sie bedeutet? "Wenn ich das wüsste", sagt Mitinhaber Timo Bentz am gestrigen Dienstag wenige hundert Meter vom Brandort entfernt, auf dem eigentlichen Hof, auf dem die Familie auch einen Hofladen und einen Party-Service betreibt. Beides immerhin sei nicht betroffen und werde fortgeführt, sagt Bentz, "wir haben noch schlachtreife Tiere." Sichtlich mitgenommen von den Ereignissen, kümmert er sich am Morfen des gestrigen Dienstages bereits um ein Abbruchunternehmen, das das Trümmerfeld abräumen soll.

So weit ist es aber noch nicht. Denn erst muss die Polizei das Gelände freigeben, das derzeit noch zur Spurensicherung beschlagnahmt ist. Am späten Vormittag schnürt hier eine Kriminaltechnikerin der Polizeidirektion Heilbronn ihre schweren Stiefel und packt die Kameraausrüstung aus. Ihre beiden Kollegen sind bereits auf dem Gelände unterwegs, machen Aufnahmen mit dem Smartphone und suchen nach Hinweisen, die Aufschluss über die Brandursache geben. Zeitraubend ist das. Und nicht ungefährlich zwischen all den Trümmern. "Wir haben nullkommanull Hinweise auf Brandstiftung", sagt Gerald Olma, Pressesprecher des Heilbronner Polizeipräsidiums später auf Nachfrage. Er war nachts vor Ort und betont das wohl nicht zuletzt, weil erst im Mai ein inzwischen gefasster Brandstifter in Kirchardt gezündelt hatte. Beim Putenhof deute hingegen alles - Stand Montag - auf einen Defekt in einer der technischen Anlagen im Bereich des Heizraumes hin, sagte Olma.

Es sei allerdings eine große Herausforderung für seine Kollegen, auf dem weitläufigen Gelände und unter den vielen Trümmern Detailuntersuchungen anzustellen. Außerdem bestehe die Gefahr, dass im Brandfeld noch Schadstoffe vorhanden sind: Unter anderem war auf dem Dach der 2010 gebauten und jetzt niedergebrannten Halle eine großflächige Fotovoltaik-Anlage montiert. Was durch chemische Reaktionen der Modulbestandteile bei dem Brand an möglichen Gefahrstoffen entstanden ist, weiß bisher noch niemand.Olma rechnet nicht damit, dass der beschlagnahmte Brandort schon am morgigen Donnerstag freigegeben werden kann. Falls die Spurenlage nicht eindeutig ist, müsse eventuell noch ein Brandsachverständiger hinzugezogen werden.

Der Faktor Zeit könnte bei den aktuellen Temperaturen allerdings zum Problem werden, denn noch liegen Tierkadaver unter den Trümmern. Als im August 2011 in Obergimpern beim Brand eines Geflügelhofs 70.000 Legehennen ums Leben gekommen waren, hatte es Tage gedauert, bis das Gebäude abgebrochen und die Kadaver fachgerecht entsorgt werden konnten. Damals mussten zwischenzeitlich chemische Mittel eingesetzt werden, um zu verhindern, dass Fliegen von dem "Festmahl" angezogen werden und ihre Eier in die Tierkadaver legen.