Sinsheim. (tk) Den Fünfziger gab's für 17 Euro: Falschgeld im Darknet gekauft, damit bezahlt, teilweise auch bei Freunden, hat ein 22-Jähriger. Über den Abgleich der Scheinnummern, Telefonüberwachung, Checks der Fingerabdrücke und Milieukenntnisse der Ermittler flog die Sache nach einer Hausdurchsuchung auf. Gestern dann ein mildes Urteil vor dem Amtsgericht Sinsheim: Der Angeklagte wurde wegen "des Verbrechens der gewerbsmäßigen Geldfälschung" zu einem Jahr und zehn Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung und 150 Arbeitsstunden verurteilt.

Die Anbieter der "Blüten" in der Anonymität des Darknet hießen "Andrej" und "Vladimir" in Lettland und "Xingou" in China. Je nachdem wie man zählt, hat der gelernte Koch, der schon länger arbeitslos ist, bei ihnen drei oder vier 20er- und 16er-Bündel falscher 50-Euro-Scheine bestellt und via Western Union anonymisiert bezahlt: "Das ist aufgebaut wie wie Amazon", sagt er. "Irgendwann", so schildert Kriminalkommissar Bechtel, sei "eine Masse solcher Scheine im Sinsheimer Bereich" kursiert: Im Rewe in der Muthstraße wurde damit bezahlt, im McDonald’s in der Neulandstraße, im Penny-Markt in Helmstadt und an anderen Orten bis Heidelberg und Bad Schönborn. 27 Fallakten mit den Scheinnummern der erworbenen Chargen lagen Richterin Ellwanger vor, nicht alle ließen sich dem Angeklagten zuordnen. Die Geldscheine sehen fürs Laienauge in der Tat täuschend echt aus - Fahnder Bechtel spricht bei einem Teil des Gelds trotzdem von "minderwertiger Qualität".

Er selbst will fünf Mal mit dem Falschgeld bezahlt haben, sei hierbei drei Mal erwischt worden und habe sich dann herausgeredet, "den Fünfziger im Rewe-Markt erhalten" zu haben. Die Ermittlungsgruppe Falschgeld ließ mehrere Scheine daktyloskopisch untersuchen, stieß dabei auf Fingerabdrücke des Angeklagten: Der gebürtige Sinsheimer ist wegen zahlreicher anderer Delikte vorbestraft und daher polizeibekannt. Auch zwei seiner Freunde, die "zunächst nicht wissentlich" von ihm Falschgeld erhalten hatten, gerieten so ins Visier der Fahnder. Als sich einer von ihnen am Telefon verplapperte, schlugen sie zu.

Bei den Hausdurchsuchungen sei zunächst kein Falschgeld gefunden worden. Allerdings wurden Rechner, Tablets und Smartphones ausgewertet: Überweisungsbelege von Western Union fanden sich ebenso wie "eindeutiger Google-Verkehr". Zwei Fünfziger tauchten noch in der Handyhülle des Angeklagten auf.

Er habe "schnelles Geld" machen wollen, sagt der 22-Jährige. Zunehmend frustriert von der Qualität der Scheine, aber auch aus Sorge, sich noch mehr Ärger einzuhandeln, habe er Teile der Blüten schon "weggeschmissen oder verbrannt", bevor sein Tun aufflog. Amphetaminsüchtig sei er schon zuvor gewesen, habe täglich zwei Gramm Speed durch die Nase gezogen; außerdem Schulden von rund 30.000 Euro aus Handyverträgen, Technikkäufen und "sonstigem Luxus" begleichen wollen.

Der Angeklagte war geständig und kooperativ, konnte dem Schöffengericht, aber auch der Staatsanwaltschaft seine Reue glaubhaft vorbringen: Beide sprachen sich fürs selbe Strafmaß und einen minderschweren Fall aus. Schöffe Dr. Ludwig Ehrhard, Arzt und Suchttherapeut im Ruhestand, sah auch die schnelle Geldbeschaffung aus "Suchtdruck" als mindernd an: "Der eine schickt die Freundin auf den Strich, der andere geht ins Darknet."