Von Sabina Stoppel

Sinsheim. "Na, heute erzielen wir wohl einen Freispruch", scherzt der Verteidiger, als er den Gerichtssaal betritt. Es geht um einen Fall von Beihilfe zum Drogenhandel und dem unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln, der vor dem Sinsheimer Amtsgericht verhandelt wird.

Der Angeklagte wird mit Fußfesseln hereingeführt. Ein unauffälliger 58-Jähriger, der kaum Deutsch spricht. Er wurde von der Polizei mit 1446 Gramm Marihuana, das er unter dem Reserverad im Kofferraum versteckt hatte, auf der Autobahn 6 bei Sinsheim angehalten. Die Tat streitet er nicht ab. Eine Dolmetscherin setzt sich an seine Seite, übersetzt ihm die Verhandlung simultan. Immer wieder erklärt er, dass er das nicht habe machen wollen, aber unter Druck gesetzt und bedroht worden sei, da er bei einem Hintermann Schulden angehäuft habe. Er habe das Geld gebraucht, um die Familie in Russland besuchen zu können. Und immer wieder erklärt er, dass er die Schulden mit ehrlicher Arbeit hätte abbezahlen wollen. Zu dem Zeitpunkt lebte der Mann von Sozialhilfe. Dem Hintermann war in einem separaten Prozess kein direkter Zusammenhang mit dem vorliegenden Fall nachgewiesen worden.

Anwalt: "Früher hat man ’den Ali’ beschuldigt"

"Ist die Fesselung so üblich?" fragt die Richterin zwischendurch, als der Angeklagte erzählt. Bis zum Ende des Prozesses muss er die Fußfesseln anbehalten. Der Staatsanwalt fordert daraufhin in seinem Plädoyer, den Angeklagten nicht als minderschweren Fall zu behandeln, da seine Aussagen immer wieder durcheinandergeraten und er durch Falschaussagen negativ aufgefallen sei: Bei der Polizei habe er zunächst einen anderen Mann beschuldigt, der aber nicht ausfindig gemacht werden konnte. Auch sei er bereits wegen ähnlicher Delikte vorbestraft. Die Verteidigung plädiert, dass der Angeklagte geständig sei und auch den Hintermann verraten habe: "Eine Falschaussage ist doch normal. Früher hat man ’den Ali’ beschuldigt. Er hat schwarze Haare, ist 1,70 groß und fährt ein silbernes Auto. Den kenn ich gut. Den gibt es aber nicht. Sein frühes Geständnis soll belohnt werden", sagen seine beiden Anwälte. Außerdem handle es sich um "weiche Drogen", die zudem nicht in den Verkehr gelangt seien.

Ein Freispruch wurde es zwar nicht, trotzdem konnte der Angeklagte den Verhandlungssaal als freier Mann verlassen. Das Gericht kam zum Entschluss, die zweijährige Haftstrafe auf Bewährung auszusetzen. Nach der Urteilsverkündung fragt ein Justizvollzugsbeamter den Mann, wie er denn nach Hause komme.