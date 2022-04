Sinsheim/Waibstadt. (bju) Ein Fan des 1. FC Kaiserslautern hat ein Graffito an einem Stromkasten am Waibstadter Bahnhof angebracht, später will er es entfernen. Dabei sehen ihn mehrere Fans der TSG Hoffenheim. Es kommt zu einer Verfolgungsjagd entlang der Neidensteiner Straße, bei der anschließend zwei der drei TSG-Fans dem am Boden liegenden FCK-Fan ins Gesicht schlagen und gegen den Oberkörper treten. Was sich in einer Juli-Nacht im Jahr 2020 ereignet hat, wurde nun vor dem Sinsheimer Amtsgericht verhandelt.

Wegen gefährlicher Körperverletzung waren drei TSG-Fans angeklagt. Sie kommen aus dem Sinsheimer Raum. Alle zeigten sich reumütig und räumten die Tat vollumfänglich ein. Laut Aussage eines Angeklagten sei der FCK-Fan in der "Fußball-Szene" für seine "Sachbeschädigungen" in Form von Graffiti in Waibstadt bekannt, dort würden immer wieder Provokationen in Form von Schriftzügen in Richtung der TSG-Fans auftauchen.

"Wir dachten, er wäre mit mehreren FCK-Fans vor Ort. Aus der Gruppendynamik heraus hat sich dann diese Tat ergeben", sagte ein Angeklagter, der selbst einsah, "dass das eine feige Aktion war". Er habe ein Entschuldigungsschreiben an das Opfer überreichen lassen. Der andere Angeklagte, der sich aufgrund von Chatverläufen offenbar als treibende Kraft herausgestellt hat, hatte vor der Tat das Gespräch mit dem FCK-Fan über dessen Graffiti gesucht. Zu Hause habe er aber nur die Eltern angetroffen. Was dann später passiert sei, "war nicht schlau und unvernünftig".

Von "keiner guten Aktion, bei dem die Köpfe sich ausgeschaltet hatten", sprach der Angeklagte. Trotz großer Bemühungen seines Anwalts habe es keinen Täter-Opfer-Ausgleich gegeben. Ein Jahr später gab es aber auf dem Stadtfest in Waibstadt ein zufälliges Treffen zwischen dem FCK-Fan und diesem Angeklagten. Für das Opfer, das im Verlauf der Verhandlung auch als Zeuge aussagte, war die Sache damit erledigt. Der dritte Angeklagte, der bei der Tat nicht direkt beteiligt war, entschuldigte sich im Gericht beim FCK-Fan und distanzierte sich von der TSG-Fan-Szene. Eine von dessen Anwalt geforderte Einstellung des Verfahrens lehnte die Staatsanwältin ab.

Die Einträge im Arztbericht – Schürfwunden und ein leichtes Schädelhirntrauma mit nach einiger Zeit auftretenden Schwindelgefühlen – "lösten sich in Luft auf", wie Richterin Freia Peters bei der späteren Urteilsverkündung die Zeugenaussage des FCK-Fans kommentierte. Dieser hatte sein damaliges Befinden nach der Tat nun im Amtsgericht lapidar mit "alles gut" bewertet. Beleidigungen seien üblich in der Fußballfan-Szene, und ab und zu "knallt es auch mal", sagte er über die "zwei bis drei Tritte und Schläge". Er sei auch nicht überrascht gewesen, dass die TSG-Fans auftauchten. Das Entschuldigungsschreiben sowie die "Shake-Hands" auf dem Stadtfest kommentierte er ebenfalls mit "alles gut".

Die Jugendgerichtshilfe bescheinigte den zwei Angeklagten, für die das Jugendstrafrecht angewendet werden sollte, geordnete familiäre Verhältnisse. Als "Jugendverfehlung" und "Mangel an Beherrschung" könne man die Tat bewerten, und zwei Jahre nach der Tat sehe man auch einen Reifungsprozess. Dem folgte auch die Staatsanwältin, die die Geständnisse und Entschuldigungen aller Angeklagten sowie die persönlichen und beruflichen Verhältnisse positiv bewertete. Eine Geldstrafe in Höhe von 500 Euro sowie eine Zahlung in Höhe von 300 Euro für den Angeklagten, der nicht bei der Tat dabei war, forderte sie als Jugendstrafe. Für den Angeklagten, für den das Jugendstrafrecht nicht mehr gilt, und der im Bundeszentralregister einen jungen Eintrag wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr hat, forderte sie sechs Monate Freiheitsstrafe mit zwei Jahren Bewährung sowie 1000 Euro Geldauflage.

Das Urteil von Richterin Peters bestätigte die Jugendstrafen, von denen 500 Euro an den "Weißen Ring" und 300 Euro an den Bürgerkreis Sinsheim in Raten überwiesen werden müssen. Statt einer Freiheitsstrafe gab es aber auch für den ältesten Täter eine Geldstrafe, unter anderem aufgrund der Bemühungen um einen Täter-Opfer-Ausgleich und der Annahme eines minderschweren Falls. Da das Strafgeld der jüngsten Tat noch nicht vollständig gezahlt worden ist, fasste die Richterin diese nun zu insgesamt 130 Tagessätzen zu je 50 Euro zusammen.