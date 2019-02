Sinsheim. (rnz) Einiges in Bewegung ist in diesem Winter in der Chefetage des Polizeireviers Sinsheim: Der Erste Polizeihauptkommissar Theo Härter ist zu dessen neuem Leiter berufen worden, wie das Polizeipräsidium am gestrigen Donnerstag auf Nachfrage der RNZ wissen ließ.

Die Aufgabe wird Härter, der als gebürtiger Sinsheimer über ein reiches örtliches Erfahrungswissen verfügt, jedoch nur für kurze Zeit wahrnehmen: Auf seine Bewerbung hin sei Theo Härter zwischenzeitlich das Amt des Leiters des Polizeireviers Heidelberg-Nord übertragen worden.

Mit einer Entscheidung über eine Nachfolge sei in diesem Spätjahr zu rechnen. Der 56-Jährige, der seit 2007 Leiter der Führungsgruppe des Polizeireviers Sinsheim war, war bereits im Dezember 2018 mit der kommissarischen Wahrnehmung der Aufgaben des Leiters des Reviers beauftragt worden.

Vorausgegangen war der Wechsel des bisherigen Leiters des Polizeireviers, des Polizeioberrats Erhard Loy, nach Mannheim. Der 57-Jährige Loy stand seit Oktober 2009 an der Spitze des Sinsheimer Reviers und war Anfang Dezember zum Leiter des Polizeireviers Mannheim-Oststadt ernannt worden. Da die Stelle des Leiters des Polizeireviers Sinsheim im höheren Polizeivollzugsdienst angesiedelt sei, lägen "die Ausschreibung und die Entscheidung über die Nachfolge der Leitung beim Innenministerium Baden-Württemberg", hieß es in Mannheim.