Von Anjoulih Pawelka

Sinsheim. Es ist kurz vor 19 Uhr, als im Polizeirevier langsam die Kräfte der Nachtschicht eintrudeln. Da ist zum Beispiel Annika Stein, 24 Jahre alt. Mit ihren braunen Haaren, die sie zu einem Pferdeschwanz gebunden hat, und der zierlichen Figur wirkt sie nicht wie die typische Polizistin. Aber was ist schon typisch? Annika Stein heißt eigentlich nicht Annika, genauso wenig, wie ihre Kollegen Frank und Paul heißen. Aber in diesem Beruf sei es besser, wenn nicht jeder weiß, was man so macht. "Wir sind immer die Spielverderber", erklärt Dienstgruppenleiter Frank Wehrle. Ob das wirklich so ist? Die RNZ hat die Kollegen bei einer Nachtschicht begleitet.

Mittlerweile ist es 20.37 Uhr. Ein Anruf geht in der Wache ein. Paul Zimner, der die Einsätze in dieser Nacht koordiniert, gibt das Anliegen an Annika Stein und Frank Wehrle weiter. Die beiden verlassen die Wache und fahren Richtung Innenstadt. Der Besitzer einer Kneipe hat eine 15-Jährige beim Alkoholklauen erwischt. Ein Klacks für die beiden Schutzpolizisten. Einige Minuten später geht es zurück in die Dienststelle. Im langen Flur hängen Pinnwände mit jeder Menge Sportangeboten. Schwimmen, Ballspiele, alles ist möglich. Dazwischen hängt ein Infozettel von 2015 mit dem Titel: "Stress - der unerwünschte Dauergast".

An diesem Samstag gibt es davon eher wenig. "Bis jetzt ist es eine extrem ruhige Schicht", sagt Stein. Das sei sehr untypisch. Schließlich gab es im Jahr 2017 - für 2018 wird die Statistik noch erstellt - 2952 Straftaten, für die das Polizeirevier Sinsheim zuständig war. Und Ruhestörungen und ähnliches sind da nicht mit eingerechnet.

"Wir haben pro Schicht vier Kollegen, die jeweils im Zweierteam Streife fahren", erklärt Wehrle. Außerdem nehme ein Kollege die Funksprüche an und koordiniere das Team. Die Sorgen der Bürger seien hier genau die gleichen wie in Mannheim oder Heidelberg. Ruhestörungen, Wohnungseinbrüche, Streitigkeiten und Brände - alles typische Einsätze für Wehrle und sein Team. Manchmal ist es auch nur ein Anrufer, der meint, beobachtet zu haben, wie Leute Müll auf den Parkplatz am Berufsschulzentrum werfen.

Stein und Wehrle schauen nach dem Rechten. In voller Montur, mit Schutzweste, Schlagstock, Pfefferspray, Pistole und Taschenlampe laufen die beiden zum Auto. Kurze Zeit später sind sie an besagtem Ort. Annika Stein klopft an das Fenster des dort stehenden Wagens und fragt das Pärchen freundlich, was diese hier machen. Sie lässt sich den Führerschein zeigen, überprüft die Daten und gibt nach kurzer Zeit und nettem Plausch alles wieder zurück. Keine Umweltverschmutzer, eher ein Liebespaar. Das ist zumindest Steins Einschätzung. Die beiden Polizisten fahren weiter.

Es ist 23.19 Uhr, als die Polizeistreife auf den Parkplatz einer Diskothek fährt. Wehrle öffnet das Fenster, erinnert einen Autofahrer daran, sich anzuschnallen und das Licht einzuschalten. Dann geht es weiter zur Badewelt, zum Autohof Kolb, nach Steinsfurt und dann "hinten raus". Damit ist die Strecke über Daisbach, Eschelbronn und zurück über Zuzenhausen gemeint. Insgesamt 529 Quadratkilometer ist das Gebiet groß, für das Annika Stein und ihre Kollegen zuständig sind.

Um 1.10 Uhr beschließen die beiden Polizisten, mit ihren Kollegen eine Verkehrskontrolle in der Neulandstraße zu starten. Mit Schildern, Warnwesten und Mützen stehen sie im Nieselregen und halten jedes vorbeikommende Auto an. Dazwischen scherzen und lachen die Ordnungshüter miteinander. Derweil hat Paul Zimner über Funk durchgegeben, dass auf der Dührener Straße ein Auto steht. Es wird über eine Stunde dauern, bis das Abschleppfahrzeug kommt. So lange sichern Stein und Wehrle die Unfallstelle ab. Für Unfälle auf der Autobahn sind die Sinsheimer nicht zuständig. Das macht die Autobahnpolizei.

Um 3 Uhr fahren Stein und Wehrle zurück zur Polizeiwache. Auch die Kollegen sind gerade angekommen, zusammen mit einem Betrunkenen. 2,58 Promille. Erwischt auf seinem Fahrrad. Jetzt sitzt er in der Wache. Die Beine übereinandergeschlagen, die Hand vor dem Gesicht. Auf die andere stützt er sein Kinn. "Ich war im Stadion. Ich habe fünf, sechs, sieben Bier getrunken", schreit er. Warum ihn die Polizei mitgenommen hat, kann er nicht verstehen. Aber ab einem gewissen Promillewert ist das Pflicht. Ein Arzt wird den Betrunkenen untersuchen.

Nur wenn ihn jemand abholt und nach Hause begleitet, kann er das Polizeirevier verlassen. Sonst verbringt er die Nacht in einer der beiden Arrestzellen. Also telefoniert der betrunkene Fußballfan. Es ist 3.15 Uhr. Gut verständlich redet er mit dem Sohn: "Ich bin gerade verhaftet worden. Von den Bullen. Kannst du mich abholen?" Es folgt eine Anzeige wegen Beamtenbeleidigung. Den Betrunkenen stört das wenig. Er ist damit beschäftigt, immer wieder zu erklären, dass zu Fußball Bier und Bratwurst gehörten.

Um 5.12 Uhr fahren Annika Stein und Frank Wehrle das letzte Mal in dieser Schicht hinaus. Für sie ist das ein Traumjob, kommt sie doch aus einer Polizistenfamilie. "Es gibt so viele Kinderfotos mit mir in Uniform", schwärmt sie. Um 5.26 Uhr parkt der Wagen an der Wache. Stein und Wehrle nehmen ihre Taschen aus dem Kofferraum. Heute sei wirklich sehr wenig los gewesen, sagt Stein. Trotzdem mag sie den Job. "Es ist nicht nur Beruf, sondern Berufung", und ihre Augen strahlen dabei.