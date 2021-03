Von Armin Guzy

Heilbronn/Sinsheim. Gemessen an der Häufigkeitszahl hat das Polizeipräsidium Heilbronn das Präsidium Aalen überholt und darf sich nun rühmen, dass sein Zuständigkeitsbereich der sicherste in Baden-Württemberg ist. Die Häufigkeitszahl gibt die Zahl der bekanntgewordenen Straftaten je 100.000 Einwohner an und ist im vergangenen Jahr um 5,8 Prozent auf den Wert 3662 gesunken. Wie vergleichbar die Daten sind, darüber lässt sich jedoch diskutieren, da sich die Pandemie mit ihren Kontaktbeschränkungen, geschlossenen Läden, abgesagten Festen und mit mehr Menschen, die längere Zeit zu Hause sind, zweifellos auch auf die Kriminalstatistik ausgewirkt hat, die Polizeipräsident Hans Becker jetzt vorstellte. Ablesen lassen sich die Auswirkungen der Pandemie vor allem an den nur 244 Einbrüchen – weniger gab es zuletzt vor zehn Jahren – , den 1171 Diebstählen (minus 12,8 Prozent) und 1027 Fällen von Straßenkriminalität (minus 18,5 Prozent).

Hintergrund Das Polizeipräsidium Heilbronn ist für rund 4400 Quadratkilometer Fläche zuständig und damit das größte Präsidium in Baden Württemberg. Seine rund 1670 Mitarbeiter, darunter 1394 Vollzugsbeamte, sorgen in der Großstadt Heilbronn, dem Landkreis Heilbronn, dem Neckar-Odenwald-Kreis, dem Main-Tauber-Kreis und dem Hohenlohekreis für Sicherheit. Insgesamt leben in den 108 Kommunen dieses Gebietes fast 860.000 Menschen. (rnz)

Weil zugleich aber die Aufklärungsquote um drei Prozent auf 65,4 Prozent gestiegen ist, ist sich Becker sicher, dass dies nichts mit Corona, sondern mit der "konsequenten und engagierten Arbeit meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter" zu tun hat, für die im Übrigen die nötigen Anpassungen der Abläufe "ein echter Kraftakt war" und die Arbeit teilweise deutlich erschwert hat.

Von der erfolgreichen Arbeit – immerhin werden fast zwei Drittel aller Fälle aufgeklärt – zeugen gleich mehrere große, auch deutschlandweit beachtete Schläge gegen mehrere Banden, die dem Polizeipräsidium im vergangenen Jahr gelungen sind. Verhaftet wurden unter anderem international agierende Autodiebe, Angehörige von Einbrecherbanden, ein Serienbrandstifter sowie mehrere Trickbetrüger und Drogendealer, teils auch in internationaler Zusammenarbeit mit Fahndern in Polen, Italien und der Türkei. Erfreulich ist in diesem Zusammenhang der deutliche Rückgang der Betrügereien durch falsche Enkel oder auch falsche Polizeibeamte von 662 auf 455 bekanntgewordene Fälle. Becker spricht hier von einer "Trendwende seit 2019".

Gestiegen sind hingegen die Fallzahlen in den Corona-unabhängigen Deliktbereichen Betrug (458 Fälle; plus 32,5 Prozent; im Landkreis Heilbronn sogar plus 81,7 Prozent) und Computerkriminalität (536 Fälle; plus 5,5 Prozent).

Und auch die Gewalt in ehelichen und nicht-ehelichen Partnerschaften hat die Beamten des Heilbronner Präsidiums im vergangenen Jahr so stark beschäftigt wie nie zuvor: 905 Mal wurde einer der Partner vom anderen geschlagen, gestalkt oder massiv bedroht (plus fünf Prozent, darunter 85 gefährliche Körperverletzungen). Auffällig ist auch, dass die Fallzahlen in diesem Bereich seit 2016 (766) deutlich gestiegen sind. Das kann mit einem geänderten Anzeigeverhalten zusammenhängen, aber auch damit, dass tatsächlich mehr Gewalt in den eigenen vier Wänden ausgeübt wird – über die Dunkelziffer sagt die Statistik nichts aus.

Und auch gemordet oder totgeschlagen wurde häufiger: In 26 "Straftaten gegen das Leben" (2019: 24) musste die Kripo im vergangenen Jahr ermitteln. Meist blieb es dabei beim Tatversuch; die Statistik weist aber auch zwei vollendete Morde, drei Totschlagsdelikte, zwei fahrlässige Tötungen und einen Schwangerschaftsabbruch auf. In diesen Fällen kommt kaum ein Täter ungeschoren davon: Die Aufklärungsquote liegt bei 92,3 Prozent. Lediglich zwei Mordversuche und ein vollendetes Tötungsdelikt – der mutmaßliche Mord am 70-jährigen Franco C. im September 2020 auf dem Alten Friedhof in Heilbronn – sind bislang ungeklärt.

Den Anstieg von Sexualstraftaten bezeichnen die Heilbronner Beamten als landesweites Phänomen, das auch an ihrem Präsidium nicht vorbeigeht. 667 Fälle wurden im zurückliegenden Jahr angezeigt, das sind 16,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Positiv ist zwar, dass weniger Vergewaltigungen (55) und sexuelle Belästigungen (113) gemeldet wurden, die Fallzahlen im Bereich "Ausnutzung sexueller Neigungen" ist jedoch um 67,3 Prozent auf 286 Fälle gestiegen. Dabei handelt es sich unter anderem um die Verbreitung pornografischer Schriften an Minderjährige. Die Zahl ist allerdings auch so groß, weil im Raum Tauberbischofsheim eine "Whats App"-Gruppe mit 1300 Teilnehmern ausgehoben wurde, die in erheblichem Umfang Kinder- und Jugendpornografie verbreitet hatte.

Trotz aller Vorbehalte hinsichtlich der Vergleichbarkeit der Kriminalstatistik 2020 mit den Vorjahren und auch trotz der weiter zunehmenden Gewalt gegen Polizisten und Rettungskräfte (215 Fälle) ist Polizeipräsident Becker nach der Auswertung insgesamt zuversichtlich gestimmt, zumal erstmals seit Jahren auch mehr Beamte zur Verfügung stehen: "Wir haben allen Grund, optimistisch in die Zukunft zu blicken." Und die aktuellen Zahlen zeigten der Polizei dabei die Handlungsschwerpunkte auf.