Sinsheim/Angelbachtal. (ri) Mit einem eindringlichen Positionspapier zu den Missbrauchsskandalen in der katholischen Kirche und dessen innerkirchlichem Umgang, verbunden mit der Forderung einer konsequenten Aufarbeitung und Bestrafung der Täter und Wiedergutmachung der Betroffenen, wendet sich der Pfarrgemeinderat der katholischen Seelsorgeeinheit Sinsheim-Angelbachtal im aktuellen "Pfarrbrief" an die Öffentlichkeit. Damit gehört die Seelsorgeeinheit Sinsheim/Angelbachtal zu den bisher wenigen Kirchengemeinden, die in dieser Form Stellung zu dem die katholische Kirche erschütternden Skandal beziehen.

"Der Pfarrgemeinderat ist vom Missbrauchsskandal und von der innerkirchlichen Aufarbeitung, wie zuletzt im Erzbistum Köln offenkundig wurde, bestürzt", heißt es. Manche kirchliche Repräsentanten sähen offenbar immer noch nicht die Alarmzeichen des immensen gesellschaftlichen Vertrauensverlustes und nähmen die zunehmenden Kirchenaustritte billigend in Kauf, lautet eine zentrale Feststellung.

Das Papier spricht offen den eklatanten Widerspruch zwischen dem Anspruch der Kirche als moralische Autorität und dem seit Jahrzehnten von höchsten Stellen vertuschten Missbrauch von Schutzbefohlenen durch Priester und andere kirchliche Mitarbeiter an. "Die Täter wurden geschützt, die Opfer ihrem Schicksal und ihrer seelischen Notlage überlassen", ist zu lesen.

Schmerzensgeld gefordert

Jeder Missbrauchsfall müsse ohne Rücksicht auf Person und Position in der Kirche vollständig aufgeklärt und aufgearbeitet werden. Verurteilungen und Strafen könnten nicht nur durch kirchennahe Gremien geschehen, sondern müssten rechtskonform durch staatliche Gerichte erfolgen, wird gefordert. Der ehrliche Wille der Amtskirche gegenüber den Geschädigten zur Wiedergutmachung müsse durch Schadensersatz- und Schmerzensgeldzahlungen glaubhaft untermauert werden.

In der Erklärung des Präsidiums des von Bischöfen und Laien besetzten Gremiums des sogenannten Synodalen Weges "Transparenz und Verantwortung – Konsequent gegen den sexuellen Missbrauch und Gewalt in der Kirche" vom 4. Februar sieht der Pfarrgemeinderat ein starkes Zeichen für den ehrlichen, nachhaltigen Willen zur konsequenten Aufarbeitung der Missbrauchsfälle. Der Synodale Weg befasst sich mit zentralen Zukunftsfragen der katholischen Kirche in Deutschland.

Bedauert wird in dem Positionspapier, dass über den in den Medien thematisierten Missbrauchsskandal der Blick auf die Kirche als "wertvolle, unverzichtbare Gemeinschaft der Gläubigen … und ihre vielfältigen Verdienste für die Würde, Wertschätzung und das Wohlergehen der Menschen" versperrt werde. Die Kirche müsse in naher Zukunft unbedingt wieder ihre Glaubwürdigkeit und Vertrauenswürdigkeit zurückgewinnen.

"Das Positionspapier soll dazu einen kleinen Beitrag leisten. Es soll deutlich machen, dass die Verantwortlichen in der Seelsorgeeinheit die Missbrauchsskandale in aller Schärfe verurteilen und eine umfassende konsequente Aufklärung einfordern", heißt es.

Abschließend verweist das Papier auf das in der Seelsorgeeinheit seit vielen Jahren umgesetzte Schutzkonzept "Prävention und Hilfe bei Missbrauch".