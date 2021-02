Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau/Heilbronn. Weil er in der Nacht auf den 9. Dezember 2018 während einer handgreiflichen Auseinandersetzung auf dem Parkplatz des Kraichgau-Raiffeisen-Zentrums in Bad Rappenau nach einem Club-Besuch mit einem Auto in eine Personengruppe gefahren ist und dabei drei Menschen verletzt hat, muss ein 24-jähriger Deutscher mit somalischen Wurzeln wohl für drei Jahre und acht Monate ins Gefängnis. Zudem wird dem in Viernheim lebenden und mehrfach vorbestraften Angeklagten der Führerschein entzogen. Ein Haftbefehl, wie er von der Staatsanwaltschaft und einem Nebenkläger-Vertreter gefordert worden war, wurde nicht erlassen.

"Es war nicht immer einfach, das richtige Maß zu finden", eröffnete Richter Roland Kleinschroth am Dienstagmittag die Urteilsbegründung. Man habe immer genau auf die Momente geschaut, die den Angeklagten be- oder entlasten. "Wir sind uns bewusst, dass die Haft einen Einschnitt in Ihr Leben haben wird." Aber man müsse auch feststellen, dass der Angeklagte ein Riesenglück gehabt habe, dass niemand zu Tode gekommen ist oder schwer verletzt wurde. "Das grenzt an ein Wunder. Das war eine völlig idiotische Aktion", sagte Kleinschroth.

Die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Heilbronn sieht es als erwiesen an, dass der Angeklagte in der Tatnacht in die Menschenmenge gefahren ist. Auf den Überwachungsvideos sieht man, wie A. zunächst auch aktiv zwischen Club und Parkplatz in eine Schlägerei, die nicht Gegenstand der aktuellen Verhandlung war, verwickelt ist und mit seinen Freunden auf einen der Geschädigten einschlägt und eintritt. Anschließend rennt mit seinen Begleitern zum Auto und setzt sich nach kurzer Zeit hinter das Steuer. "Es ist nicht verständlich, warum Sie, wenn Sie doch fliehen wollten, nicht alle einsteigen und davon fahren", sagte Kleinschroth.

Stattdessen lenkt A. das Fahrzeug ins Geschehen und kommt dort zunächst zum Stillstand. Anschließend setzt A. den Wagen zwei Mal vorwärts in Bewegung und bremst direkt ab. Dabei muss der Angeklagte nach Auffassung des Gerichts gesehen haben, dass einer seine Mitstreiter den Geschädigten, auf den auch A. zuvor eingeschlagen hatte, vor das Auto gezerrt hat. Nur weil A. direkt beim Anfahren wieder abbremst, bewertete die Kammer diesen Vorgang nur als gefährliche Körperverletzung. "Sie rechnen damit, dass Sie die Person treffen. Aber Absicht sehen wir nicht. Somit ist es auch kein Herbeiführen eines Unglücksfalls." Jedoch habe A. den Anfahrvorgang abbrechen können, ohne jemanden zu verletzen. "Sie waren sich im Klaren, dass Sie ihn erfassen und hätten töten können – es war Ihnen egal."

Auch beim Zurückfahren, bei dem A. zwei weitere Menschen angefahren hat, entschied die Kammer zugunsten des Angeklagten. Denn sie geht davon aus, dass A. zuvor in den Rückspiegel geschaut und dabei gesehen haben muss, dass zwei Kontrahenten sich hinterm Auto befinden. Würde man die Situation anders bewerten und davon ausgehen, dass A. nicht in den Rückspiegel geschaut hat, so könne man laut Kleinschroth auch zum Entschluss kommen, dass das Auto als gemeingefährliches Mittel eingesetzt worden ist und man somit vom Straftatbestand des versuchten Mordes ausgehen muss. "Sie haben billigend in Kauf genommen, zwei Menschen zu verletzen oder zu töten. Es ist möglich, dass Sie gehofft haben, dass sie noch aus dem Weg springen, aber darauf vertrauen konnten Sie nicht. Aber wir sehen keine Absicht."

Positiv habe die Kammer in ihrer Urteilsfindung berücksichtigt, dass sich der Angeklagte mit den drei Nebenklägern auf ein Schmerzensgeld von je 5000 Euro geeinigt und A. nach den Plädoyers in seinem letzten Wort bei den Geschädigten aufrichtig entschuldigt und Reue gezeigt habe. Auch sein Auftreten in der Hauptverhandlung habe sich mildernd auf das Urteil ausgewirkt, betonte Kleinschroth, der in der Verkündung am Faschingsdienstag eine Symbolik erkannte. "Nach dem Faschingsdienstag beginnt für viele die Fastenzeit. Die Zeit hinter Gittern ist Ihre Fastenzeit. Danach schlagen Sie ein neues Leben ein. Ich hoffe, dass ich Sie nie wieder auf dieser Seite im Gerichtssaal sehen muss." Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Angeklagte kann binnen einer Woche Revision einlegen.

Erbost ist Kleinschroth nach wie vor über die Aussagen der Zeugen aus dem Umfeld des Angeklagten. "Ich bin erschüttert, mit welcher Unverfrorenheit sie uns belogen haben. Im Video sieht man mehr als deutlich, dass vieles nicht stimmt." Während für den Angeklagten mit dem Urteil das Geschehen nun aufgearbeitet sein dürfte, könnte auf so manchen Zeugen noch Ermittlungen warten. "Für Ihre Kumpels wird das Spiel noch beginnen", sagte Kleinschroth.