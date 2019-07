Von Tim Kegel

Sinsheim. Das Burgplatz-Parkhaus wurde im Jahr 2006 eröffnet, nun muss es bereits saniert werden, zumindest dessen Fassade. Aus diesem Anlass wird im Rathaus auch über eine optische Aufwertung nachgedacht: Die Architekten Claudia Gerstner und Martin Oszter stellten dem Gemeinderatsausschuss für die Kernstadt nun ein Konzept vor.

Die offene Fassade würde dem Entwurf zufolge geschlossen und mit anthrazitfarbenem Streckgitter verkleidet. Die Zufahrt überspannt ein Bogen aus Edelstahl, der auch farbig ausgeführt werden kann. Hierdurch könne man das künftige Stadthallen- und das Burgplatz-Parkhaus optisch angleichen und einen "Corporate Identity-Effekt schaffen", sagt Oszter. Der weitläufige Bogen - der Architekt sprach in Sachen Bauästhetik von einer "großen Geste" - lasse das Gebäude großzügiger, einladender und urbaner wirken. Ändern wird sich auch der Schriftzug am Parkhaus. Gerade Buchstaben kommen zum Einsatz, die mit Leuchtdioden hinterstrahlt werden sollen.

Schranken sollen künftig die Belegung regeln. Der Platz hierfür sei in der Zufahrt zum Parkhaus vorhanden; Rückstaus auf die Dührener Straße aufgrund von Abbiegern seien deshalb nicht zu erwarten. Zufahrtsschranken senkten den Kontrollaufwand in dem 187 Plätze fassenden Parkhaus; an den Parkplätzen in der Grabengasse hätten sich Schranken mittlerweile gut bewährt, schilderte Baudezernent Tobias Schutz.

Begrünung wird mehr als früher ein Thema am Burgplatz-Parkhaus sein. Bereits jetzt sind Rankhilfen aus Holz an den Fassadenelementen montiert - nur rankt dort nichts. Eine Zuhörerin der Ratssitzung hatte im Vorfeld bereits den Wunsch nach mehr Pflanzen an städtischen Zweckbauten geäußert.

Rankhilfen hätten sich "nicht bewährt", schilderten Schutz und Andreas Uhler, Leiter der Stadtwerke und Betreiber der städtischen Parkhäuser: Rankgewächse seien in der Vergangenheit immer wieder zerstört, "abgeknickt und abgetreten" worden, "sodass bald nichts mehr rankt". Und rankte es doch, hätten sich Massen von Müll in den Sträuchern gesammelt. "Der Pflegeaufwand war immens", sagte Uhler. Bäume sollen’s nun richten, die in einer Reihe vor dem Parkhaus gesetzt werden könnten. Man werde sich "mehr und mehr mit Begrünung beschäftigen müssen", wusste der Baudezernent. "Dachbegrünung", wie von Aktiven-Rätin Annerose Hassert gewünscht, sei allerdings in der Dührener Straße nicht möglich: Auf dem Dach des Burgplatz-Parkhauses sind Solarzellen installiert.

Im Grunde schien die Planung im Kernstadtausschuss auf Gegenliebe zu stoßen: "Das gefällt mir sehr gut", sagte SPD-Rat Helmut Göschel. In Freie-Wähler-Sprecher Helmut Gmelins Brust "schlagen zwei Herzen": Er ist skeptisch bezüglich der Kosten, die auf rund 150.000 Euro für die Fassadenarbeiten sowie auf rund eine halbe Million Euro für die Gesamtmaßnahme geschätzt werden.

Schlussendlich kam auch die Frage auf, warum das Parkhaus nach relativ kurzer Zeit schon wieder Schäden aufweist. Tobias Schutz führt diese auf die "frei exponierte Lage der Stahlbetonelemente" des Gebäudes zurück. Außerdem setze Streusalz den Materialien zu; Bauweise und Materialauswahl des Parkhauses seien "sehr einfach", wie Schutz es nannte.

Verschreckt reagierte das Gremium über eine Begebenheit, die gerade deswegen verstörend wirkte, weil sie alltäglich zu sein scheint: Die wie Leitersprossen angeordneten Rankhilfen würden statt von Pflanzen oft von Kindern und Jugendlichen genutzt. Halbstarke kletterten aufs Dach, kämen dann aber nicht mehr herunter, schilderte Uhler. In jüngerer Vergangenheit sei dies "zwei bis drei Mal pro Jahr" passiert: "Wir hatten auch schon einen Absturz."