Von Friedemann Orths

Helmstadt-Flinsbach. Es geht um "Ottzilla" – wer das ist, was er macht und warum ein paar Musiker aus der Region über ihn Texte geschrieben und gereimt haben, das kann man auf der gleichnamigen Schallplatte erfahren. Lukas "Lookey" Nedoma, Daniel "Dony" Tomasi, Tobias "Irie T" Lang, Christopher "Schampus" Schampera und Julian "Julezmann" Hogg haben ein nun schon rund zehn Jahre dauerndes Projekt auf Plastik pressen lassen. Ihr Deutschrap-Album umfasst neun Tracks und kommt mit einer dazugehörigen CD, für alle, die es etwas moderner mögen. Aber auch auf Spotify kann man sich das Album anhören; und auf Youtube gibts ein einstündiges Mixtape mit weiteren Hip Hop-Liedern der fünf Musiker.

Was ihnen besonders wichtig ist: "Der Humor kommt nicht zu kurz." Denn die fünf Männer, sie sind zwischen 31 und 36 Jahre alt, sind in den 1990er-Jahren mit Deutschrap aufgewachsen. Artists wie Blumentopf, Samy Deluxe oder Absolute Beginner etablierten damals Hip Hop und Rap, der ja eigentlich in den USA "erfunden" wurde, in Deutschland. Seitdem hat sich viel getan, und auch der deutsche Rap hat sich weiterentwickelt – und wie es eben so ist, sind nicht alle mit der Evolution des Genres einverstanden. "Es ist eine leichte Verweigerungshaltung gegenüber aktuellen Sachen", erklärt Nedoma den Hintergrund des Albums. Die Texte von Lookey, Julezmann und "Gute Gesellschaft" – so nennen sich Tomasi, Lang und Schampera – zielen darauf ab, sich über die teilweise auftauchende Gewalt, Angeberei und den überbordenden Konsum, der in modernen Rap-Liedern oft verherrlicht wird, durch den Kakao zu ziehen – alles mit einem Augenzwinkern und auf keinen Fall "verbittert", wie die Fünf betonen. "Das, was im Radio unter Hip Hop läuft – damit können wir uns nicht mehr identifizieren", fasst Nedoma zusammen.

Und da kommt "Ottzilla" ins Spiel: ein Fabelwesen, eine Mischung aus Otter und dem B-Movie-Monster Godzilla – ein Hirngespinst der Rapper, das die schlechte Musik, die schlechten Texte, das Macho-Gehabe metaphorisch zerstört. Dafür reimen die Rapper, auch "MCs" genannt, clever, nutzen Metaphern, Analogien und witzige Vergleiche. Die "schlechten" Rapper werden als Fische dargestellt, die dann eben von "Ottzilla" gefressen werden.

Auf den Namen "Ottzilla" sind die fünf Musiker übrigens durch Zufall gekommen: Als sie sich einen Namen für ihre Gruppe ausdenken wollten, schlug irgendjemand "Die Otter" vor – den Namen fand Nedoma von allen anderen am schlechtesten, weshalb der Rest sich dann auch prompt dafür entschied.

Die Beats für das Album hat hauptsächlich "Schampus" gebastelt. Dafür hat er in seiner Vinyl-Sammlung gestöbert, alte Jazz-, Funk-, Soul- oder Reggae-Platten herausgekramt und die Musik "gesamplet" – also Parts, Geräusche, Melodien eines Liedes herausgeschnitten und zu neuen Stücken zusammengefügt. Das ist die gängige Art, Hip Hop-Beats zu produzieren.

Kennengelernt haben sich die Fünf auf Hip Hop-Konzerten in Heilbronn, sogenannten Jams. Dort können Künstler, ähnlich wie bei einem "Poetry Slam", ein "offenes Mikrofon" ergreifen und mit einem Schlagzeuger und Bassisten ihre Texte vor Publikum vortragen. Schnell machten die fünf Freude auch privat gemeinsam Musik, obwohl sie teilweise in der Pfalz oder, wie Hogg, mittlerweile in der Schweiz leben. "Wir sind eigentlich Live-MCs", sagt Dony und fügt hinzu: "Wir vermissen die Bühne sehr!"

Obwohl sie sich schon seit zehn Jahren kennen, ist das "Ottzilla"-Album an einem Wochenende entstanden. Da haben sie sich alle gemeinsam eingeschlossen und ihre Parts für die Beats geschrieben. Die neun Lieder bauen alle lose aufeinander auf, ein roter Faden zieht sich durch das Album, beginnend bei dem Track "Ursuppe", auf den "Als die Fische den Teich verließen" folgt. Am Ende steht ein "Neuanfang", nachdem "Ottzilla" mit den Fischen aufgeräumt hat. "Ein Ding zum Durchhören", findet Schampus. Besonders ist auch, dass Tomasi für jedes Lied ein eigenes Musikvideo gedreht hat, denn er dreht und schneidet beruflich Videos für ein Unternehmen.

Ein paar tausend Euro haben die Künstler sich die Verwirklichung eines kleinen Traums schon kosten lassen – 250 streng limitierte Schallplatten wurden gepresst, deren Vertrieb auch auf digitalen Kanälen organisiert und bezahlt werden muss. Ums Geldmachen geht es den Fünf sowieso nicht. "Das hat was mit Selbstverwirklichung zu tun", sagt Lang. Ein Freund, Immanuel Sickmüller, hat das Mastering übernommen, und der Heilbronner Graffiti-Künstler Bernd "Berk" Eisold hat das Cover der LP gezeichnet. Übrigens haben die Künstler schon ein neues Projekt in Arbeit: "Das wird aber wieder zehn Jahre dauern", sagt Nedoma lachend.

Info: Das Album kann direkt bei den Musikern auf www.gutegesell.shop bestellt werden.