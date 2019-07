Von Tim Kegel

Sinsheim-Waldangelloch. 450 Meter sind seit September 2018 weitgehend gebaut, nun kommen die restlichen rund 500 Meter. Die Sanierung der Ortsdurchfahrt von Waldangelloch ist ein Megaprojekt. Rund 80 Interessierte ließen sich am Samstag die Großbaustelle beim Rundgang mit Planern, Firmen und Verwaltungsspitze zeigen.

> Fazit bei vielen Teilnehmern: "Jetzt versteht man’s besser." Die Verzögerungen, die Verteuerungen, die erst während der Arbeit aufgetauchten Schwierigkeiten wurden in Zusammenhang gesetzt. Die Baukostenschätzung liegt zur Zeit bei knapp über fünf Millionen Euro inklusive aller Leistungen. Starke drei Monate beträgt der Zeitverzug. Bei der Maßnahme wird das große Programm gefahren: Sämtliche Leitungen, Anschlüsse, Wasser, Abwasser, Kanal, Gehwege und Asphaltdecke werden neu eingebaut.

> Vier Bauabschnitte wurden beschrieben. Abschnitt 1 geht von der Gewerbe- zur Sommerwaldstraße und soll bis Mitte August fertig sein. Dann kann Waldangelloch von Michelfeld bis zur Sommerwaldstraße/Festhalle wieder befahren werden. Noch unklar ist, ob dort eine Bushaltestelle eingerichtet werden kann. Man hoffe darauf und prüfe die Möglichkeit. Abschnitt zwei geht von der Sommerwald- zur Brückenstraße. Zunächst wird der Kanal von der Sommerwald- bis in die Friedensstraße umgebaut. Dazu muss eine Umleitung von der Gewerbestraße über die Straße "Am Hasenpfad" zur Eichelberger Straße eingerichtet werden. Die Umleitung wird dem Baustellenfortschritt angepasst. Bis Ende 2019 soll dieser Abschnitt fertig sein. Abschnitt 3 betrifft den Kreuzungsbereich Eichelberger-/Brückenstraße bis zum Feuerwehrgerätehaus und wird voraussichtlich bis April 2020 ausgeführt. Ein Kreisverkehr am Ortseingang bildet Abschnitt 4: Die Arbeiten daran könnten schon im Oktober beginnen. An den "vierastigen" Kreisel wird ein geschotterter Feldweg angebunden.

Ingenieur Mirco Büchler zeigt die marode Telefonleitung. Foto: Kegel

> Die Stützbauwerke wurden mitsaniert. Zwei der hohen Mauern entlang der Straße gibt es im Ort, eine davon ist so gut wie fertig. Die Oberflächen werden mit einem speziellen Mittel wasserabweisend gemacht. Die Haltbarkeit liege, wie Infrastrukturamts-Planer Udo Knecht sagte, bei 25 Jahren. Auch auf die schonende Trocknung des Betons musste "aus Gründen der Sommerhitze" Wert gelegt werden. Einige Bordsteinreihen sind in Plastik eingehüllt, damit das Material nicht zu schnell durchtrocknet und sich besser verfestigt.

> Spezielle Bordsteine mit seitlichen Löchern werden auf Teilen der Strecke eingebaut: Es sind Abläufe für das Oberflächenwasser. Reinigungsschächte wurden eingebaut, über die die Installation gespült und gesäubert werden kann.

> Extrem marode Leitungen wurden teilweise während der Bauarbeiten entdeckt. An der Ecke Metzgerei Müller zeigte Ingenieur Mirco Büchler eine nur noch aus rostigen Litzen bestehende Telefonleitung. "Eine große Herausforderung" sei es, die diversen Versorger in den Arbeitsprozess einzubinden und alles zu vertakten, schilderte Baudezernent Tobias Schutz. Rund 4,5 Kilometer lang sind die zehn verschiedenen verlegten Leitungen insgesamt.

> Das Vesper am Ende der Baustellenrundgänge hat Tradition und ist beliebt. Dieses Mal gab es Würstl und Halbe bei der Bahnhofsgaststätte der Metzgerei Müller. Der Betrieb ist besonders hart von den Bauarbeiten betroffen. Waldangellocher seien gesellig und hielten zusammen, schildert der Chef. Aber: "Hätte ich die Gaststätte nicht, könnte ich zuschließen." Die Baumaßnahme hält er trotzdem für unausweichlich.

Zusätzlicher Aufwand entstand wegen der Sanierung der Stützbauwerke. Foto: Kegel



> Kritik kommt von Anwohnern der Umleitung, aber auch von einzelnen Grundstücksbesitzern im Einzugsbereich des Kreisels. Für sie erhebt Heinrich Weber die Stimme. Der Kreisel sei unnötig, die Anbindung eines Schotterwegs nennt er einen "Schildbürgerstreich". Einen Unfallschwerpunkt, denkt der 75-Jährige, gebe es an der Feldwegszufahrt nicht. Weber nennt den Kreisverkehr "einen Alleingang" der handelnden Personen in der Verwaltung und im Ortschaftsrat.