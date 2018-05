Von Ines Schmiedl

Bad Rappenau. Ein fröhliches Stelldichein geben sich die Käfernarren Jagstfeld mit vielen Freunden und Bekannten am Rande von Bad Rappenau auf dem Gelände des Country Inn. Leider hat es den Käferbegeisterten mit einem regen-durchwachsenen Himmelfahrtstag ein bisschen den Auftakt zum 13. Treffen dieser Art verhagelt.

Rund 150 historische Fahrzeuge haben sich derzeit auf dem Areal angesiedelt. Im Vorjahr waren es weitaus mehr. "Wir bleiben vergnügt, jetzt lockt die Sonne die Leute wieder an. Da kommen noch einige angereist", gibt sich Thomas Urban optimistisch. Seit Jahren organisiert er mit seinen Mitstreitern das beliebte Treffen für Käferfahrer. Doch längst tummeln sich nicht nur VW-Begeisterte in Bad Rappenau, sondern auch immer mehr Enten, Trabantfahrer und andere Oldtimerfreunde.

Fest zum Team gehört Nicole Gabel. Seit vielen Jahren schwingt sie an der Kasse des Käfergrills das Zepter: "Es ist einfach immer wieder schön, alte Bekannte zu treffen und neue Leute kennenzulernen." Engagiert dabei ist erneut Melanie Sonntag, die für die Tombola ohne Nieten sorgt. Bei Kindern und Erwachsenen gleichermaßen beliebt sind die großen und kleinen Preise, die oftmals für Lacher bei den Begleitern sorgen, bis diese selbst an den Los-Eimer dürfen.

Käfer bevölkern die Wiesen

Gemeinsam belegen die beiden Frauen noch schnell einige Erdbeertorten mit frischen Früchten, bevor der große Ansturm kommt. Denn zentraler Anlauf bei Tag sind die Kaffee- und Kuchentheke und der Käfergrill - bei Nacht ist es eher die Livemusik, die Gäste anlockt. Egal ob auf kleiner Bühne oder im ehemaligen Stall, hier trifft man sich, schwätz, tanzt und feiert. Heute Abend sorgt die Hardrockband "Overload" für gute Stimmung bis weit in die Nacht hinein.

Neben Shirts mit Käfern darauf, selbst genähten Accessoires aus hübschen Auto-stoffen oder gestrickten Käfertopflappen können die Fahrzeugkenner auch einiges an Ersatzteilen für ihr geliebtes Gefährt erstehen. Denn hier treffen sich nicht nur Käferfahrer, sondern auch detailverliebte Autokenner. "Mein erstes Auto war ein Kadett C, mit dem bin ich sogar Rennen gefahren", sagt der Audianer Reinhard. Doch schnell kam er auf den Käfer und diese Leidenschaft hat ihn nicht mehr losgelassen.

Vor zehn Jahren kaufte er ein Käfer Cabrio, seinerzeit war es im typischen käferrot. Inzwischen glänzt das Fahrzeug in beryllgrün und ist ein echter Hingucker. Viele ausgewählte Details zeigen sich dem Betrachter: Ein doppelter Innenspiegel, den der Besitzer aus einer Fahrschule hat. "Er war wirklich in einem Käfer-Fahrschulauto, nur die kleine Sonnenblende habe ich noch dazu gekauft", sagt Reinhard, der aus Gelmersbach angereist ist.

Reinhard hat viele schöne Details für seinen 50 Jahre alten Käfer Cabrio ausgewählt.

Mit seinem 50 Jahre alten Käfer Cabrio fährt er manchmal 6500 Kilometer im Jahr nur auf Käfertreffen. "Ich transportiere mein Auto nie auf dem Hänger, es muss selber hinfahren", sagt der gelernte Kfz-Mechaniker, der seit mehr als 20 Jahren zu den Käfernarren Jagstfeld gehört, wo er Beruf und Hobby vereinen kann. Besonderen Wert hat er bei seinem Käfer auf die Innenausstattung gelegt, die Sitze hat er selbst in hellem Leder bezogen, eine passende Ablagefläche geflochten, eine Vase mit passenden Blüten montiert.

In diesem Jahr möchte er mit seinem Schmuckstück bis nach Südfrankreich: In Menton an der Côte d’Azur treffen sich Mitte August unzählige Liebhaber luftgekühlter Volkswagen. "Es ist mein Traum, einmal dabei zu sein." Sein Käfer kann 140 bis 150 Stundenkilometer schnell fahren, doch das tut er seinem Wagen kaum einmal an: Als gemütliche Reisegeschwindigkeit gelten für ihn 110 bis 120 Stundenkilometer.