Was bedeutet das Reformprojekt "Pastoral 2030" für die Katholiken im Kraichgau? Im Rahmen eines Infoabend wurde klar, dass vieles noch nicht entschieden ist. Zunächst geht es nun um den Zuschnitt der künftigen Pfarrei. Foto: Christian Beck

Von Christian Beck

Kraichgau. Wie soll die katholische Kirche im Jahr 2030 organisiert sein? Auf diese Frage werden mit Hilfe der Strukturreform "Pastoral 2030" Antworten gesucht. Für das gesamte Dekanat Kraichgau wurden manche davon am Dienstabend in Prälat-Bauer-Haus gegeben. Rund 70 Personen, zum Großteil kirchliche Mitarbeiter und ehrenamtlich Engagierte, waren gekommen, um zu hören, was Ordinariatsrat Wolfgang Müller im Gepäck hatte. Eine Zusammenfassung:

Der Ausgangspunkt: Der katholischen Kirche wird es im Jahr 2030 voraussichtlich an vielem fehlen: Schätzungen zufolge werde sich die Zahl der Katholiken fast halbieren, bei den Einnahmen verhalte es sich ähnlich. Zudem sinke die Zahl der Priester deutlich, und nur ein kleiner Teil davon sei überhaupt geeignet, eine Gemeinde zu leiten.

Der Plan: Mehrere Gemeinden sollen eine große Pfarrei bilden, die von einem Priester geleitet wird. Dieser erhält Unterstützung von einem geschäftsführenden Stab, der sich um Verwaltungsaufgaben kümmert. So sollen sich Priester und andere kirchliche Mitarbeiter stärker der Seelsorge widmen können. Die Gemeinde vor Ort dürfe künftig auch von Pastoral- oder Gemeindereferenten geleitet werden, aber auch Laien soll dies möglich sein - alleine oder als Team.

Die neue Pfarrei muss erst räumlich definiert werden. Im großen und ganzen könnte sie sich an den Grenzen des Dekanats orientieren, mit kleinen Feinheiten: Bei einer Variante würde die Seelsorgeeinheit Eppingen nicht dazugehören, bei einer weiteren Variante würden darüber hinaus die Pfarreien Neckargemünd, Bammental und Wiesenbach Heidelberg zugewiesen. Eine dritte Variante sieht eine Teilung des bisherigen Dekanats vor: Die Seelsorgeeinheiten Neckar-Elsenz (darunter unter anderem Neckargemünd, Bammental und Mauer) sowie Waibstadt würden eine Pfarrei bilden; Sinsheim-Angelbachtal, Bad Rappenau-Obergimpern und Eppingen eine weitere. Bei der letzten Variante würden Eppingen sowie Bad Rappenau-Obergimpern wegfallen, dafür käme der Bereich rund um Eberbach dazu.

Was passiert nun? Pfarrgemeinderäte und Gemeindeteams sollen in einem Stimmungsbild vermitteln, welche Variante sie bevorzugen. Anhand dessen werde im Erzbistum Freiburg ein weiterer Entwurf für die räumliche Zuordnung der Pfarreien erarbeitet. Dieser werde dann noch einmal diskutiert. Ende 2020 soll dann die Entscheidung fallen, das letzte Wort hat Bischof Burger.

Und dann? Laut Müller stelle sich dann die Frage: "Wie füllen wir diese Räume mit Leben?" Konkret gehe es dabei darum, wie Seelsorge vor Ort funktioniere, also Haupt- und Ehrenamtliche, geschäftsführende Mitarbeiter und Ressourcen eingesetzt werden sollen. Bis 2025 solle dies entschieden sein. Grundsätzlich soll es laut Müller auch in kleinen Gemeinden weiterhin Gottesdienste geben, allerdings könnten diese nicht immer von einem Priester gestaltet werden.

Die Reaktionen waren interessiert, vielfach aber auch kritisch: Eine Frau wies darauf hin, dass die Zahl der Ehrenamtlichen ebenfalls abnehme, ein Mann vermisste die Fantasie im Reformprozess und kritisierte, man springe auf den Zug auf, "reflexhaft alles größer zu machen". Darüber hinaus wurde Kritik geäußert, dass sich stets die Gläubigen verändern sollten, die Kirche aber auf Reformwünsche wie die Ordination von Frauen oder die Aufhebung des Zölibats nicht reagiere. Des Weiteren wurde angemerkt, dass diese Reform keinen Ansatzpunkt biete, wie Jugendliche für die Kirche begeistert werden könnten. Auf die Frage einer Frau, ob sich die Kirche auch von Aufgabe trenne, antwortete Müller: "Da will keiner ran. Das werden wir aber müssen."