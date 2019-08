Offenau. (rnz) Bald brummt und summt es zwischen den farbenprächtigen Blüten, geruhsam plätschert im kleinen Seitenarm zum Neckar ein Rinnsal. Hier, zwischen Hainbuche, Geißblatt und Traubenkirsche, sollen sich künftig Insekten wie auch Amphibien wohlfühlen: Einige Kilometer von der Autobahn 6 entfernt, wird eine große Fläche bei Offenau demnächst zu einem neu angelegten Lebensraum für Insekten, Vögel, Amphibien und anderes Getier. Die Heimat aus zweiter Hand ist eine Ausgleichsmaßnahme, die jetzt im Rahmen des Autobahnausbaus zwischen Wiesloch/Rauenberg und dem Weinsberger Kreuz angelegt wird.

Der Schutz der Natur ist ein zentrales Thema bei der Planung und Realisierung des sechsspurigen Autobahnausbaus durch die Projektgesellschaft "ViA6West". Die größte Aktion zum Schutz der bedrohten Arten wird vom privaten Autobahnbetreiber aktuell in Offenau umgesetzt: Der Neckar darf südlich der Gemeinde und gegenüber der Stadt Bad Wimpfen aus seinem engen Flussbett und in Zukunft auch durch einen durchströmten Altarm mäandern; hier wird derzeit ein rund 40.000 Quadratmeter großes Refugium für die Tier- und Pflanzenwelt angelegt - das entspricht der Fläche von rund vier Fußballfeldern. Schwarzerle, Bruchweide und NeckarSchwarzpappeln werden am Uferbereich gepflanzt, die Böschung hin zum Neckar wird entsprechend abgeflacht.

Als Ausgleichsmaßnahme für den Ersatzneubau des Neckartalübergangs bei Heilbronn ist eine Renaturierung des Neckarvorlandes vorgesehen. In diesem Rahmen erfolgt die Herstellung eines Seitengewässers mit beidseitigem Neckaranschluss sowie die teilweise Tieferlegung des Neckarvorlands.

"Bei der Ersatzmaßnahme im Gewann ,Suhlwiesen/Obere Gerechtigkeitswiesen‘ der Gemeinde Offenau handelt es sich um ein ganzes Paket verschiedener Teilmaßnahmen, durch die insgesamt die naturschutzfachliche Aufwertung der Neckaraue bezweckt wird", erklärt Bastian Fuchs. Eigentlich ist der Oberbauleiter der Bauarbeitsgemeinschaft von Hochtief und Johann Bunte für den Ausbau der A 6 zuständig. Doch der Ingenieur sieht die Ausgleichsmaßnahme bei Offenau als besondere Herausforderung. Im ersten Schritt erfolgt die Absenkung des Neckarvorlands, die Herstellung des Seitengewässers und abschließend die Anbindung des Seitengewässers an den Neckar sowie die partielle Uferrenaturierung durch die Herstellung von Uferbuchten.

Und es sind viele Teilmaßnahmen, die mit dem neuen Lebensraum am Neckar Zug um Zug umgesetzt werden: Zur Förderung der heckenbrütenden Vogelarten - insbesondere der Goldammer -, werden Feldhecken und -gehölze aus heimischen Laubbaum- und Straucharten angelegt. Auch für Vogelarten wie Teichrohrsänger und Blässralle hat die Maßnahme in Offenau eine besondere Bedeutung, da durch die flachen Uferbuchten und die Seitengewässer mit Röhrichtbesatz ein neuer Lebensraum geschaffen wird, erklärt hierzu David Kunderer. Der Mitarbeiter des Regierungspräsidiums Stuttgart ist verantwortlich für die Umweltthemen beim Projekt zum Ausbau der A 6. Abschließend werden Ansaat und Bepflanzung vorgenommen, wobei Saatgut aus der Region süddeutsches Berg- und Hügelland verwendet wird.

Danach erfolgen die Arbeiten am und im Gewässer. "Störsteine werden im Rahmen von Renaturierungsmaßnahmen mit dem Ziel, Gewässer wieder in einen guten, ökologischen Zustand zurückzuführen, künstlich in ein Flussbett gesetzt", erklärt Bauleiter Fuchs. Im Bereich der abgesenkten Flächen werden echte Neckar-Schwarzpappeln gepflanzt, "die stammen aus genetisch bestimmtem Saatgut", sagt Bastian Fuchs weiter. Sie sollen mittel- und langfristig die zurzeit landschaftsbildprägende Hybridpappel ersetzen. Deren Bestand ist bereits 70 Jahre alt, und Verluste sind in den nächsten Jahrzehnten durch Ast- und Stammbruch zu erwarten. Die Wiesenflächen östlich der Seitengewässer können nach der Fertigstellung wieder in die landwirtschaftliche Nutzung übergehen.

Gräser und Kräuter werden auf mehr als 33.000 Quadratmeter ausgesät. Ebenfalls imposant: Gepflanzt werden auf der Gesamtfläche der Ausgleichsmaßnahme 331 Feldhecken und 1503 verschiedene Ufergehölze; 1430 Pflanzen sind für die 1121 Quadratmeter große Schilffläche vorgesehen. Und auch für Fische werden spezielle Lebensräume geschaffen. "Bei der Maßnahme in Offenau findet insbesondere eine Vernetzung von Laichhabitaten und Jungfischlebensräumen statt", erklärt David Kunderer weiter. Dazu werden - unter anderem auch mit dem Einsatz von Tauchern - Totholzstücke und Wurzelstuppen unter Wasser angebracht, sodass auch "unsichtbare" Unterwasserbiotope entstehen.

In die Sohle und im Bereich der flachen Uferbucht am Neckar werden für die kleinen Seen, Tümpel und Rinnsale Wasserbausteine aus Muschelkalk eingebaut. Im Bereich der Uferbucht dienen sie als Wellenbrecher, in den Seitengewässern können sie von Vögeln und Insekten als sonniger Ansitz genutzt werden. Im beidseitig angeschlossenen Seitengewässer haben sie außerdem strömungslenkende Wirkung. Die Inselbereiche sollen sich weitgehend ungestört entwickeln können. Daher sollen hier nur in Ausnahmefällen Pflegeinsätze erfolgen. "Aktuell sind wir gut im Zeitplan. Ich rechne fest damit, dass die umfangreiche Maßnahme am Neckar bis zum Spätjahr abgeschlossen sein wird", erläutert Oberbauleiter Bastian Fuchs abschließend.