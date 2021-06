Bad Rappenau-Obergimpern. (fsd) Die Möglichkeiten für neue Baugebiete im Stadtteil Obergimpern sind erschöpft, dennoch ist die Nachfrage nach bebaubarem Land noch immer groß. Um dem Interesse potenzieller Häuslebauer Rechnung zu tragen, will die Kommune nun die Nachverdichtung vorantreiben. Im Gemeinderat wurde jetzt ein Bebauungsplan zur Innenentwicklung für die Fläche "Am Mühlberg", die an der Bahnlinie im Mühlbergweg liegt, vorgestellt.

Nach den Ausführungen der Verwaltung könnten an dieser Stelle vier eigenständige Wohnhäuser sowie vier Doppelhaushälften realisiert werden. Um einem Parkplatzdruck entgegenzuwirken, sieht der Bebauungsplan auch die Errichtungen von Garagen auf dem jeweiligen Bauplatz vor.

"Es gibt schon Interesse der Eigentümer auf diesen Flächen zu bauen", berichtet Hochbauamtsmitarbeiterin und Stadtplanerin Birgit Stadler. Bislang ist das vorgesehene Areal als Garten ausgewiesen. Ihrer Meinung nach sei das aktuell laufende Sanierungsprogramm eine "gute Gelegenheit, die Fläche umzulegen und alles in die Wege zu leiten". Denn Ende 2020 wurde die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme "Ortskern Obergimpern" in das Bund-Länder-Programm "Lebendige Zentren" (LZP) aufgenommen und der Kurstadt 800.000 Euro Zuschuss zugesagt. "Das ist eine Chance für Obergimpern noch Bauplätze zu gewinnen. Ansonsten ist alles ausgereizt", betont Stadler.

Die in Obergimpern lebende CDU-Stadträtin Anne Silke Köhler begrüßte die Vorgehensweise der Stadt. Sie hält die Nachverdichtung für eine "sehr sinnvolle Sache" und freut sich "viele Grundstücke in schöner Lage erschließen" zu können. In die gleiche Kerbe schlug auch Uwe Basler (Freie Wähler). "Neue Bauplätze zu generieren ist nicht einfach, da man Flächen nicht einfach per 3D-Drucker ausdrucken oder per Download runterladen kann. Sondern man muss sich überlegen, ob man sich diesen Flächenverbrauch noch leisten kann und will. Eine moderate Nachverdichtung von Baulücken ist nicht die schlechteste Variante, zumal dies ja auch mit Förderung möglich ist."

Problematischer wird hingegen die Baugebietsentwässerung. Tiefbauamtsleiter Erich Haffelder stellte dem Gremium drei mögliche Varianten vor. Die notwendige Bahnquerung bezeichnete er dabei als "neuralgischen Punkt". Die wohl kostengünstigste Variante 3 mit rund 282.000 Euro hielt Haffelder für unrealistisch. Denn hierbei würde der Kanal der neuen Häuser an den bestehenden Mischwasserkanal im östlichen Bereich des Mühlbergwegs angeschlossen werden. "Das Regenüberlaufbecken ist schon jetzt bei starkem Regen am Rande der Kapazität – mit dem zusätzlichen Abwasser würde es regelmäßig überschwemmen. Das kann man den Anwohnern nicht zumuten", betonte daraufhin Köhler.

Die beiden anderen Varianten sehen zum einen Kanalanschluss des Schmutzwassers im Mühlbergweg auf Höhe der Einmündung Fliederstraße vor. Darüber hinaus soll bei Option 1 das Regenwasser an die Bachverdolung einer bestehenden Hinterlandentwässerung angeschlossen werden. Bei Variante 2 würde das Regenwasser zum Vorfluter des Krebsbachs geleitet werden. Dafür müsste die Bahnlinie überquert werden. Beide Optionen kosten mehr als 432.000 Euro. Das Büro Willaredt aus Sinsheim wurde nun einstimmig mit den weiteren Planungen beauftragt.