Bad Rappenau-Obergimpern. (guz) Ziemlich angesäuert wurde Markus Stenchly am Donnerstagabend von seinem Sohn begrüßt. Der Grund: Keine Internetverbindung; der Teenager war im Krisenmodus. "Den Router neu starten, und alles ist erledigt", wie Stenchly zunächst dachte, klappte nicht. Die Verbindung blieb gekappt.

Nicht anders war die Lage am Freitagmorgen, und spätestens nun war auch der Vater etwas enerviert. Als im Homeoffice arbeitender Gebietsleiter einer Firma, deren Zentrale in München sitzt, ist er auf eine stabile Internetverbindung angewiesen. Es ging aber zeitweise gar nicht mehr, auch nicht die angeschlossene Telefonie, und – so ärgerlich wie zwangsläufig – auch das Mobilfunknetz geriet schnell an die Überlastungsgrenze: Familie Stenchly war also offenkundig nicht alleine.

Vieles deutet darauf hin, dass am Donnerstag und Freitag ein Großteil des 1800-Einwohner-Ortes zwangsweise "offline" war und die Menschen versuchten, übers Smartphone Kontakt zur Außenwelt zu halten. Mit mäßigem Erfolg. Manches habe gerade noch so funktioniert, eines seiner Online-Meetings habe er aber wegen der schlechten Übertragungsrate absagen müssen, schildert Stenchly.

Auch der von RNZ-Leser "Jörg" über "Twitter" abgesetzte Hilferuf an die Redaktion, der Sache doch bitte dringend mal nachzugehen, lässt blank liegende Nerven im Homeoffice erahnen. Unseren Versuchen, am Wochenende vom Netzanbieter Telekom mündlich oder schriftlich Näheres über die Störung zu erfragen, war allerdings kein Erfolg beschieden, den Recherchen bei Betroffenen vor Ort hingegen schon. Zwar bleibt noch einiges im Vagen, die Hinweise haben sich aber verdichtet, dass wohl ein Bagger bei Bauarbeiten das Telekom-Kabel gekappt hat – und das offenbar so gründlich, dass die Reparatur nur mit großem Aufwand möglich ist. Und dauert.

Seit Freitagabend bewegen sich die Daten beim Up- und Download zwar immerhin wieder durch die Leitung, aber eher kriechend denn flutschend. Der dürftige Verbindungsstatus am Sonntag lässt auf eine Notüberbrückung schließen, die laut Stenchly nur zeitweise wirklich funktioniert. Statt der üblichen Übertragungsrate von 100 Megabit hatte der Gebietsleiter oft 20 und weniger. Nachdem er die Störung gemeldet hatte, schickte die Telekom eine Statusmeldung, ohne auf den Grund der Störung einzugehen: Leider klappe die Beseitigung der Störung nicht so wie geplant, hieß es am Freitagmittag, und der avisierte Neustarttermin wurde mehrfach verschoben. Wie gesagt: Erst Freitagabend ging wieder etwas im örtlichen Datennetz. Stand Sonntag, ist die uneingeschränkte Funktionsfähigkeit nun für diesen Montag, 12 Uhr, angekündigt. Eine entsprechende Nachricht hat Stenchly aufs Smartphone erhalten. Er ist gespannt.

In Sachen Internet sei Obergimpern leidgeprüft, sagt Markus Stenchlys Mutter Rosemarie, die seit vielen Jahren für die RNZ aus dem Ort berichtet und beispielsweise ihre Artikel online schickt. Immer wieder "spinne" die Leitung, daran habe man sich schon fast gewöhnt. Rosemarie Stenchly erinnert sich aber auch noch gut an eine ganze Woche ohne funktionierendes Netz, die allerdings schon länger zurückliegt. Immerhin: Vor dem jetzigen Ausfall sei vier Wochen nichts zu beanstanden gewesen: "Das ist aber schon eine gute Zeit."