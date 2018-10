Oberderdingen/Karlsruhe. (guz) Die Staatsanwaltschaft hat beim Landgericht Karlsruhe inzwischen Anklage gegen den 23-jähriger Pfleger erhoben, der wenige Tage nach dem Feuer in einem Seniorenheim in Oberderdingen festgenommen wurde. Bei dem Brand in dem mit mehr als 60 Bewohnern belegten Einrichtung in der Dr.-Friedrich-Schmitt-Straße war eine Seniorin ums Leben gekommen, eine weitere lebensgefährlich verletzt worden. "Wir sehen einen hinreichenden Tatverdacht für eine Anklage", sagte Erster Staatsanwalt Tobias Wagner auf Nachfrage der RNZ.

Der verdächtigte Pfleger soll laut Wagner Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehrabteilung im nördlichen Landkreis Karlsruhe gewesen sein und zwei weitere Brände gelegt haben: Am 26. März soll er einen Strohballen, am 6. April dann eine Hütte in der Umgebung Oberderdingens angezündet haben. Am 31. Mai gipfelte die bis dahin vergleichsweise harmlose Serie dann in dem fatalen Brand des Seniorenheimes.

Die Anklage, über deren Zulassung das Landgericht allerdings noch nicht entschieden hat, lautet daher auf Mord in Tateinheit mit Körperverletzung und besonders schwerer Brandstiftung mit Todesfolge. Der Pfleger hatte auf der Station gearbeitet, auf der der Brand ausgebrochen war. Während der Löscharbeiten war er zusammengebrochen und in eine Klinik eingeliefert worden.

Da ein technischer Defekt als Brandursache schnell ausgeschlossen werden konnte, setzte die Polizei eine zehnköpfige Ermittlungsgruppe ein. Wenige Tage später wurde die Wohnung des Pflegers durchsucht. Dabei ergaben sich offenbar Indizien, die den Tatverdacht der Brandstiftung gegen den 23-Jährigen erhärteten.