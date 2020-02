Sinsheim. (tk/mün) Der amtierende Rathauschef Jörg Albrecht tritt am heutigen Sonntag als einziger Kandidat bei der Oberbürgermeisterwahl in Sinsheim an. Doch gegen 12 Uhr zeichnet sich eine sehr geringe Wahlbeteiligung ab. Gerade einmal 10 Prozent der 27.000 Wahlberechtigten hatten da ihre Stimme abgegeben, sagte Hauptamtsleiter Marco Fulgner auf RNZ-Anfrage. Albrecht tritt als Amtsinhaber und einziger Kandidat um den Posten des Oberbürgermeisters an.

Bei Facebook hatte er am Sonntagmorgen nochmals an die Wahlberechtigten appelliert, trotz des schlechten Wetters in die Wahllokale zu gehen.

Vor acht Jahren lag die Wahlbeteiligung bei etwa 45 Prozent. Im Jahr 2012 war er mit 77,2 Prozent an die Spitze der Sinsheimer gewählt worden. Sein damaliger Mitbewerber, der Erste Bürgermeister Sinsheims, Achim Keßler, war weit abgeschlagen.

Zuvor war der parteilose Albrecht, ein Diplomverwaltungswirt und zweifacher Vater, Bürgermeister der Gemeinde Mauer, ebenfalls im Rhein-Neckar-Kreis gelegen.