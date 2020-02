Sinsheim. (tk) Über 27.000 Wahlberechtigte sind am Sonntag in Sinsheim zur Oberbürgermeisterwahl aufgerufen. Einziger Bewerber und auf dem Stimmzettel vorgedruckte Person wird dabei der Amtsinhaber, Oberbürgermeister Jörg Albrecht sein, der sich um eine zweite Amtszeit in Sinsheim bewirbt. Im Rathaus – so sagte es am Freitag Hauptamtsleiter Marco Fulgner im Gespräch – "hofft nun alles auf eine gute Wahlbeteiligung". Man habe sich als "inneres Ziel gesetzt, eine vier vorne dran zu haben", sagte Fulgner – wohl wissend, dass er dies nicht in der Hand hat.

Vor acht Jahren – damals trat Albrecht gegen den damaligen Bürgermeister Achim Keßler an – lag die Wahlbeteiligung bei 45 Prozent. Albrecht ging mit über 77 Prozent der Stimmen als deutlicher Sieger hervor. "Damals hatten wir ein Duell", räumt Fulgner ein. Wie es mit deutlich weniger Spannung laufen kann, zeigte sich am vergangenen Wochenende in der Nachbarschaft: Eppingens Klaus Holaschke – als Oberbürgermeister bei der Bevölkerung wohlgelitten – kandidierte ebenfalls ohne Gegner für eine dritte Amtszeit. Fast 99 Prozent der Wahlberechtigten wählten ihn – bei eher dürftigen 32 Prozent Wahlbeteiligung.

Fulgner hofft deshalb auf gutes Wetter: "Scheint die Sonne, geht man eher raus", dies sei nun mal so. Eine Tendenz sehe man in der ersten Erhebung – am Sonntag, Punkt zwölf Uhr – "möglicherweise noch nicht", sagt Fulgner. Bei den Sinsheimern habe sich die frühere klassische Wahl-Zeit von "der Stunde nach dem Kirchgang eher in Richtung Spaziergang nach dem Mittagessen verlagert". Eine Sonne, die, nach einem verregneten Morgen, gegen Nachmittag rauskomme, könne sich durchaus aufs Wählerverhalten auswirken.

Positives Signal: Mehr als 2100 Wahlberechtigte hätten von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Briefwahlunterlagen zu beantragen, sagt der Amtsleiter.

Was in Sinsheim immer Besucher "zieht" – auch dieses Phänomen blieb Fulgner nicht verborgen – ist Essen, "ein Imbiss". Bei Baustellen-Rundgängen und anderen öffentlichen Veranstaltungen fuhr die Stadtverwaltung immer dann besonders gut, wenn Gästen hinterher noch Bier und Würstchen gereicht wurden. "Die gibt’s", sagt Fulg-ner, "wenn auch erst hinterher": Bei der öffentlichen Präsentation des vorläufigen Endergebnis am Wahlsonntag ab 19 Uhr gibt es die Heimattage-Wurst und das "Sinsemer 2020"-Heimattagebier. Das Stelldichein findet in der neu sanierten Dr.-Sieber-Halle statt. Interessierte sind eingeladen.

28 Wahlbezirke gibt es im Sinsheimer Stadtgebiet. An der Auszählung sind über 220 Wahlhelfer beteiligt. Diese hätten Fulgner in den vergangenen Tagen vor eine Herausforderung gestellt: "Die Krankheitswelle hat sich auch bei uns bemerkbar gemacht."