Von Armin Guzy

Eppingen. Klaus Holaschke bestimmt die Geschicke der Fachwerkstadt weiterhin als Oberbürgermeister an vorderster Stelle mit. Fast ein Drittel der rund 17.000 wahlberechtigten Eppinger gab dem Amtsinhaber am Sonntag ihre Stimme. Da sich niemand gefunden hatte, der dem 57-jährigen parteilosen Rathauschef seinen Posten streitig machen wollte, fiel die Wahlbeteiligung mit 32,27 Prozent erwartungsgemäß geringer aus, als mit einem Gegenkandidaten zu erwarten gewesen wäre.

"Die Dreier-Zahl macht mich happy", freute sich Holaschke im Gespräch mit der RNZ dennoch, "da haben wir jüngst ganz andere Ergebnisse gehabt." Dass ihm – trotz fehlender Wahlmöglichkeit – fast ein Drittel der Eppinger mit ihrer Stimme den Rücken gestärkt hat, freute Holaschke sichtlich.

Glücklich nahm er die zahlreichen Gratulationen entgegen, genoss die Gesangseinlagen der "Kraichgau-Singers" und den mannstarken Einsatz von Feuerwehr und "Kraichgaumeister", die ihm zu Ehren einen Bürgermeisterbaum vor dem Rathaus aufstellten.

Gegen 18.55 Uhr hatte Wahlleiter Bürgermeister Peter Thalmann das Ergebnis vor gut 400 Zuschauern bekannt gegeben. Als er die Wahlbeteiligung nannte, ging zwar zunächst ein etwas enttäuschtes Raunen durch die Menge. Doch als Thalmann die Zustimmungsquote bekannt gab, folgte langer und lauter Applaus, während aus der Ferne schon die Marschmusik der Stadtkapelle erklang, die den Zug mit dem Bürgermeisterbaum zum Marktplatz gegleitete.

Eppingen habe gut gewählt, sagte CDU-Stadtrat und Bürgermeisterstellvertreter Herbert Meixner. "Die hervorragenden fast 99 Prozent fühlen sich fast schon ein bisschen sozialistisch an", scherzte er. Das Ergebnis spreche aber Bände und sei Bestätigung für das Geleistete und Lohn für einen engagierten Wahlkämpfer, dem man das gelebte Miteinander abnehme. Meixner betonte, dass Holaschke noch viel vorhabe und nun die Gartenschau im Fokus steht. "Die wird Ihnen und der Verwaltung noch viel Kraft abverlangen", warf Meixner einen Blick auf die kommenden Herausforderungen und versicherte zugleich: "Wir freuen uns auf weitere acht Jahre mit Ihnen."

Auch die CDU-Wahlkreisabgeordnete Friedlinde Gurr-Hirsch wertete die Zustimmung als "grandioses Ergebnis" für den Oberbürgermeister einer "Perle" wie Eppingen. Obwohl er sich seiner Sache sicher sein konnte, habe Holaschke Wahlkampf gemacht und sich in jedem Stadtteil den Bürgern gestellt. Als Staatssekretärin betonte sie, dass Holaschke bisher "nichts an Fördergeldern" für die Stadt ausgelassen habe. Auch das zeichne einen erfolgreichen Rathauschef aus. Und Leingartens Bürgermeister Ralf Steinbrenner zeigte sich als Vertreter des Gemeindetags erfreut, dass "die Eppinger uns mit dieser Wahl unseren Ersten Vizepräsidenten gelassen haben". Holaschke sei ein hervorragender Praktiker: "Wir brauchen solche Männer an der Spitze", lobt er. Über die anschließende Feier berichten wir in der morgigen Ausgabe.

Update: Sonntag, 26. Januar 2020, 21.39 Uhr

Update: Sonntag, 26. Januar 2020, 20.17 Uhr