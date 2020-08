Eppingen-Elsenz. (jubu) Vermutlich ein Feuerwerkskörper löste am Sonntagabend einen großen Feuerwehreinsatz im Stadtteil Elsenz aus.

Anwohner hatten gegen 23.10 Uhr Rauch und Brandgeruch aus einem Anwesen in der Sperbelgartenstraße gemeldet. Feuerwehrkräfte aus Elsenz und Eppingen waren in großer Zahl vor Ort, auch die Drehleiter kam an die Einsatzstelle. "Beim Eintreffen konnten wir außer dem Geruch von abgebranntem Feuerwerk nichts wahrnehmen", erklärte der Eppinger Kommandant Thomas Blösch gegenüber der RNZ.

In Rettungskreisen geht man von einem kleinen Jubelfeuerwerk auf den Erfolg des FC Bayern am Abend aus. Die Bayern hatten in einem Straßenfeger-Duell den Champions-League-Finalsieg gegen Paris eingeholt.