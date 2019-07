Sinsheim/Rhein-Neckar. (sha/zg) Es ist ein Bild, das Gänsehaut erzeugt. Eine Frau streichelt zärtlich ein Pferd. Sie liegt in einem Bett unter freiem Himmel, sie ist todkrank. Noch einmal das Tier sehen, das war ihr letzter Wunsch. Pflegepersonal und Physiotherapeutin haben ihn gerne erfüllt. Gut zwei Stunden dauerte die Begegnung der Sterbenden mit ihrem Voltigierpferd - der bewegende Moment wurde auf dem "Freisitz" der Palliativeinheit an der GRN-Klinik Sinsheim mit der Kamera festgehalten.

Jetzt hat das Bild einen wichtigen Preis erhalten. Beim Fotowettbewerb zum Thema "New Images of Palliative Care" beim 16. Weltkongress der European Association for Palliative Care (EAPC) in Berlin haben sich die über 3000 Delegierten aus der ganzen Welt mit überwältigender Mehrheit für das Sinsheimer Bild entschieden.

Der Erfolg wurde laut einer Mitteilung der Klinik komplettiert mit einem zweiten Foto, das eingereicht wurde. Es zeigt den "Freisitz" mit schwerkranken Patienten in ihren Betten. In der Abstimmung kam dieses Bild unter die Top Zwölf.

Der "Freisitz" vor der Station, der 2017 durch das Engagement des Fördervereins "Initiative Palliativversorgung Sinsheim e.V." realisiert werden konnte, steht seither auch bettlägerigen Patienten zur Verfügung. In Sinsheim freut man sich über die guten Platzierungen - immerhin hat man sich bei dem Fotowettbewerb weltweit gegen rund 100 eingereichte Fotos durchgesetzt. "Damit haben wir wirklich nicht gerechnet", sagt Sabine Wohlgemuth. "Diese Auszeichnung ist eine Bestätigung für die Arbeit des ganzen Teams", ergänzt Oberärztin Damaris Köhler.

In Sinsheim, heißt es in der Mitteilung der Klinik, ziehe ein hochqualifiziertes Team aus Fachpflegekräften, Fachärzten mit Palliativzusatzausbildung sowie Fachkräften aus verschiedenen Bereichen, wie etwa Physiotherapie, Musiktherapie, Sozialarbeit, Psychoonkologie und Seelsorge an einem Strang, um die Lebensqualität der schwerstkranken Patienten zu verbessern. Die stationäre Palliativ-Versorgung sei außerdem sehr eng mit dem PalliativeCareTeam Kraichgau vernetzt, das die ambulante Behandlung von Patienten unterstützt.

Die Beschwerden und belastenden Symptome von schwerkranken Patienten, die an einer nicht mehr heilbaren Krankheit leiden, könnten in vielen Fällen durch sorgfältige Palliativpflege und Palliativmedizin gelindert werden. "Die Lebensqualität kann verbessert werden, selbst wenn eine Heilung der ursprünglichen Krankheit nicht mehr möglich ist", weiß Dr. Köhler.

"Die Belastungen durch die Erkrankung, die für Patienten und ihre Angehörigen oft schwer zu ertragen sind, können durch eine gut abgesprochene, zielgerichtete Unterstützung häufig gut gelindert werden. Dies alles zu ermöglichen, ist zentrales Ziel unserer Palliativversorgung."

Ebenso wichtig sei das Umfeld: Die Patientenzimmer der Sinsheimer Palliativeinheit mit ihren sechs Betten auf der Station S 5 seien freundlich und hell eingerichtet. Neben dem "Freisitz" gibt es zusätzlich einen Aufenthaltsbereich mit der Möglichkeit, kleine Mahlzeiten zuzubereiten, Gesprächs- und Therapiezimmer sowie einen Balkon. "Angehörige sind jederzeit willkommen. Sie können bei Bedarf auch gern rund um die Uhr den Patienten begleiten und auf der Station übernachten", betont Sabine Wohlgemuth.

Info: Tag der offenen Tür in der Palliativeinheit an der GRN-Klinik Sinsheim, Alte Waibstadter Straße 2, am Samstag, 20. Juli, 14 bis 18 Uhr. Mehr Informationen erhalten Interessierte unter der Telefonnummer 07261/6618050.