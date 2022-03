Eppingen. (guz/zg) Der Messtechnikspezialist Nivus könnte bald erneut mit einer eigenen Entwicklung auf sich aufmerksam machen und dabei helfen, Menschenleben zu schützen. Wie berichtet, bietet Nivus seit Kurzem bereits ein von der IHK Heilbronn-Franken und vom baden-württembergischen Umweltministerium ausgezeichnetes Messsystem an, mit dem Partikelkonzentrationen, beispielsweise im Regenwasser, in Echtzeit erkannt werden können, was eine schnelle Reaktion darauf ermöglicht. In Kürze will die Firmengruppe nun eigenen Angaben zufolge ein erneut selbstentwickeltes, auf Künstliche Intelligenz basierendes System für Starkregenüberwachung auf den Markt bringen. Es soll Kommunen und Rettungskräfte künftig vor Sturzfluten warnen, bevor diese tatsächlich eintreten. Damit können die Hilfsdienste in Bereitschaft versetzt werden, noch bevor Keller oder Kanäle volllaufen und Menschen oder Sachwerte in Gefahr geraten.

Der Messgerätehersteller mit Stammsitz in Mühlbach steht vor einem Umbruch und entwickelt sich zunehmend zu einem Anbieter von Komplettsystemen. Längst unterstützen umfassende Serviceleistungen der Firma die Kunden dabei, sich auf ihre eigentlichen Aufgaben zu konzentrieren und ihr oft immer knapper werdendes Personal effektiver einzusetzen. Neben der reinen Messtechnik bietet Nivus vom individuellen Engineering, dem schlüsselfertigen Schaltschrankbau über die Installation und Inbetriebnahme vor Ort auch die regelmäßige Wartung der Systeme und sogar den Komplettbetrieb der Messstelle.

Hintergrund > Die Nivus-Gruppe ist ein führender Entwickler, Produzent und Lieferant von Messtechnik und Datenmanagement für die Wasserwirtschaft. Das Unternehmen bietet seit über 50 Jahren Füllstands- und Durchflussmesstechnik sowie Messtechnik für die Wasserqualität an. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Eppingen-Mühlbach und ist mit neun internationalen Niederlassungen und mehr als 40 Vertragshändlern weltweit tätig. (rnz)

Damit konnte das Mühlbacher Unternehmen auch im vergangenen Jahr auf dem Markt überzeugen, wie sich sowohl am Umsatz als auch am Auftragseingang zeigt: Beide Parameter sind trotz der Schwierigkeiten infolge der Pandemie und der Material- und Bauteileverknappung im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Der Anteil des internationalen Geschäfts liegt laut Firmenangaben nun bei 60 Prozent, und der Dienstleistungsbereich ist besonders stark gewachsen.

"Um den Bedürfnissen unserer Kunden besser begegnen zu können, mussten wir uns von unserem bisherigen Selbstbild als reinem Gerätehersteller lösen und uns weiterentwickeln", erläutert Geschäftsführer Marcus Fischer. "Das ist ein laufender Prozess, bei dem wir unsere Wurzeln nicht verlieren dürfen. Aber wir sind hier auf einem guten Weg. Wir sehen mit Freude, dass zum Beispiel unser erweiterter Dienstleistungsbereich sehr gut bei unseren Kunden ankommt."

Auch im Bereich des Produktprogramms entwickelt sich Nivus weiter. Seine berührungslosen Messsysteme mit Radar- oder Ultraschalltechnologie können Durchflüsse erfassen, ohne das Medium zu berühren. Dies funktioniert sowohl bei geschlossenen Rohren als auch bei offenen Kanälen. Inzwischen sind außerdem alle Messsysteme nach einem durchgängigen Kommunikationskonzept konstruiert, das dafür sorgt, dass die Messdaten automatisch gespeichert werden und aus der Ferne abrufbar sind (IoT-Ready). Zudem bietet Nivus ein selbstentwickeltes Messdatenportal und ein eigenes Leitsystem an, mit denen die Kunden ihre Prozesse noch besser im Blick behalten können.

Die Mitarbeiterzahl des international agierenden Unternehmens ist im vergangenen Jahr stabil geblieben. Allerdings kämpft auch Nivus mit dem Fachkräftemangel: Einige freie Stellen konnten bislang nicht mit geeignetem Personal besetzt werden.