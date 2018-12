Von Ines Schmiedl

Bad Rappenau. Glück mit dem Wetter zur Eröffnung des zweiten Nikolausmarktes hatten Besucher und Marktbeschicker. Denn der Regen machte eine Pause und viele Gäste strömten zum festlich erleuchteten Platz zwischen Rathaus und evangelischer Stadtkirche. Stimmungsvolle Musik und ein breites Angebot an Speisen, Getränken und Geschenken ließ die Besucher entspannt zwischen den rund 20 Ständen und durch die länger geöffneten Geschäfte bummeln.

"Das ist besonders schön, man kann sich aufwärmen, dem Treiben ein wenig zuschauen und dabei sitzen", freut sich eine Marktbesucherin. Denn in diesem Jahr zieren sechs Feuerstellen den Nikolausmarkt in der Bad Rappenauer Innenstadt. Findige Gäste rückten schnell die eine oder andere Bank an einen der Feuerkörbe heran, und fertig war der perfekte Platz für den Nikolausmarkt.

Für Holznachschub sorgen Frederik Brüchmann und Tobias Wacker vom Bauhof, die den ganzen ersten Abend hindurch mit ihrer Schubkarre unterwegs sind und ausreichend abgelagerte Holzscheite zu den sechs Feuerstellen bringen: "Wir haben uns freiwillig für diesen Einsatz gemeldet", sagen die beiden und schichten einen kleinen Holzstapel an eine der Feuerstellen. "Darf ich, wenn es herunter gebrannt ist, einfach nachlegen?", fragt einer der Gäste, was mit einem Nicken quittiert wird - und schon sind die beiden wieder unterwegs.

Ein anderer Mann ist ebenfalls eifrig am Arbeiten und ständig umringt von kleinen Gästen: Mit rotem Mantel, langem weißen Bart und Bischofsstab ist er unterwegs, lässt sich geduldig von Eltern mit ihren Kindern fotografieren und verteilt Gummibärchen.

Bastelsachen gibt es an vielen Ständen. Originelle Rentiere, wuschelige Wichtel und kunstvolle Engel verkaufen die Lehrerinnen Isabelle Sint und Lena Schlemm am Stand ihrer Schule, Unterstützung bekommen sie dabei von ihren Schülern. "Wir haben seit Wochen gebastelt, es sah aus wie in einer Weihnachtswerkstatt", verrät Sint. In den Kunstwerkstätten der Albert-Schweitzer-Schule waren tolle Dinge entstanden, die nun verkauft werden. Die Kinder hatten zudem Plätzchen gebacken oder Marmelade gekocht. Auch Kindergärten oder Pfadfinder locken mit Basteleien.

Viele Vereine sind unter den Standbetreibern: So schenken die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr auf dem Platz vor der örtlichen Buchhandlung Glühwein aus, wenige Meter weiter gibt es an einem nostalgisch wirkenden Stand Rosenküchle nach altem Rezept, Eierpunsch und weißen Apfel-Zimt-Glühwein. Mit original Thüringer "Rostern" lockt der TSV Heinsheim.

Einen besonderen Stand haben die Mitglieder des Bürgerbusvereins. Ihr aus dicken Büchern gebauter Weihnachtsbaum zieht viele Blicke auf sich, ebenso die Auslagen, denn es ist ein Spendenstand: Wer will, kann sich etwas aussuchen und dafür etwas anderes dalassen oder einfach Geld ins Spendenkäschen werfen. "Unser Bürgerbus funktioniert. Nach dem Probebetrieb wird es weitergehen. Auch zukünftig werden wir immer samstags die Leute von den Wohngebieten zur Innenstadt fahren und wieder zurück", freut sich der erste Vorsitzende Klaus Ries-Müller. Derzeit sind 13 Fahrer ehrenamtlich im Einsatz. Im Winterdorf endet gestern Abend der zweite Nikolausmarkt bei uriger Musik und guter Stimmung.