Die Stadt will den bislang wenig einladende Platz an der Endgasse für etwa 30 000 Euro zu einem multifunktionalen Treffpunkt umbauen. Fotos: Armin Guzy

Eppingen. (guz) Im kommenden Jahr feiert der Stadtteil Richen seinen 1250. "Geburtstag". Und schon vor vier Jahren haben Einwohner, Ortschaftsrat und Stadtverwaltung an einem Entwicklungskonzept für das Dorf gefeilt, das Fördermittel vom Land ermöglicht und nun nach und nach umgesetzt wird - deutlich sichtbar bereits am neuen Kreisverkehr und der umgegestalteten Stebbacher Straße, aber auch an privaten Projekten. Wer beispielsweise einen Altbau saniert, neue Fenster einbaut oder aus einer Scheune ein Wohnhaus macht, kann mit einem Zuschuss vom Land rechnen. "Es läuft - und es läuft gut", zog Richens Ortsvorsteher Giselbert Seitz (SPD) nun im Gemeinderat eine Zwischenbilanz.

Doch entlang der durchgangsverkehrbelasteten Ittlinger Straße (L 1110) verpuffen die Bemühungen der Stadt zumeist. Etliche Häuser und Wohnungen stehen hier leer und gehören auf dem Immobilienmarkt zu den schwer verkäuflichen Objekten. Da helfen auch bezuschusste Schallschutzfenster wenig. "Das ist unsere größte Nuss", sagte Seitz, und auch Oberbürgermeister Klaus Holaschke bekannte: "Die Stadt hat hier nur begrenzte Einwirkungsmöglichkeiten."

In der zweiten Reihe aber, den verwinkelten Gassen, den alten Hinterhöfen und Scheunen, in denen der Verkehrslärm kaum eine Rolle spielt und auch Freisitze oder Balkone gebaut werden können, gibt es durchaus Potenzial. Allerdings auch mit einigen Schwierigkeiten behaftet, wie nun in der Gemeinderatssitzung am Beispiel des Quartiers Ittlinger Straße 45 bis 51 deutlich wurde.

Mehrfach war das zum Teil denkmalgeschützte Gebäudeensemble bereits Thema im Ortschaftsrat. Der ursprüngliche Plan, dort Seniorenwohnungen einzurichten, ist inzwischen Makulatur. Nun ringt die Stadt gemeinsam mit den Grundstückseigentümern um Alternativlösungen.

Die Verwaltung geht nach mehreren Gesprächen inzwischen davon aus, dass dieses Quartier "mittelfristig" neu geordnet werden kann. In diesem Zuge soll auch ein neuer Fußweg angelegt werden, der vom Zwinger zum Torbogenplatz führt. Außerdem soll der Platz dann aufgewertet werden.

Als erster Schritt zur Neuordnung des Quartiers will ein privater Bauherr eine denkmalgeschützte Scheune in Wohnraum umwandeln. Dafür hat der Gemeinderat nun die Voraussetzungen geschaffen und bei einer Enthaltung das bisherige Konzept zur Neuordnung um das Quartier erweitert.

Mit Kreisverkehr und Stebbacher Straße sind inzwischen zwei der insgesamt sieben Schwerpunkte des Ortsentwicklungskonzepts umgesetzt. Als nächster Baustein soll in diesem Jahr der Platz an der Endgasse nahe der Ortsverwaltung für etwa 30.000 Euro umgestaltet und aufgewertet werden. Die Stadt will hier einen multifunktionalen, verkehrsfreien und etwa 80 Quadratmeter großen Treffpunkt schaffen - mit Sitzbänken, Pergola, Sandsteinmauer und viel Grün. Für Feste oder andere Veranstaltungen werden Strom- und Wasseranschlüsse gelegt. "Ich glaube, das wird etwas Gutes", freute sich Ortsvorsteher Seitz auf den Beginn der Arbeiten.